Lazio – Roma e Napoli – Juve si prendono i riflettori della 26esima giornata di campionato

CAGLIARI – Sarà Cagliari – Inter di venerdì alle 20.30 a dare il via alla 26esima giornata. Sabato alle 20.30 scenderanno in campo nel derby Lazio e Roma, mentre Napoli – Juventus chiuderà il turno domenica alle 20.30. Andiamo a vedere, partita per partita, le probabili formazioni previste, ricordando che nel link qui di seguito potete trovare gli ultimi aggiornamenti con squalificati, indisponibili e panchine.

Le probabili formazioni della 26° giornata

CAGLIARI – INTER

Solito 4-3-1-2 per il Cagliari che si schererà con Barella alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Spalletti, invece, schiererà i suoi con il 4-2-3-1 affidando il peso dell’attacco a Lautaro. Alle spalle dell’argentino ci saranno Perisic, Nainggolan e Politano.

EMPOLI – PARMA

3-5-2 per l’Empoli con Caputo e Farias a formare il tandem d’attacco. Tridente leggero per il Parma che scenderà in campo al Castellani con Gervinho, Inglese e Biabiany

MILAN – SASSUOLO

Nel Milan rientrerà Suso dall’inizio nel tridente che sarà completato da Piatek e Calhanoglu. Nel Sassuolo i tre davanti saranno Djuricic, Babacar e Berardi. A centrocampo Locatelli sarà al centro tra Sensi e Magnanelli.

LAZIO – ROMA

3-5-2 solito per Inzaghi che schiererà Correa dietro a Immobile. A centrocampo Romulo dovrebbe partire dall’inizio. La Roma dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Zaniolo e El Shaarawy ai lati di Dzeko. Sulla mediana stazioneranno Pellegrini, De Rossi e Cristante.

TORINO – CHIEVO

Nei granata Iago e Baselli agiranno alle spalle di Belotti, mentre a centrocampo partiranno dal primo minuto Aina e Meite. Nel Chievo la coppia offensiva sarà composta da Stepinski e Meggiorini con Giaccherini sulla trequarti.

UDINESE – BOLOGNA

Dovrebbe partire dal primo minuto Lasagna che sarà supportato da Pussetto, mentre De Paul sarà a centrocampo. Nel Bologna Palacio, Soriano e Sansone saranno i tre alle spalle di Santander

SPAL – SAMPDORIA

La Spal si affiderà a Antenucci e Petagna per le sortite offensive, mentre Murgia e Missiroli avranno le chiavi del centrocampo. Nella Samp Quagliariella e Gabbiadini saranno il tandem offensivo e saranno supportati da Saponara.

GENOA – FROSINONE

Per il Genoa solita formazione con Sanabria e Kuoamè in attacco. Nel Frosinone Ciano e Pinamonti saranno i giocatori più avanzati.

ATALANTA – FIORENTINA

Tridente classico per l’Atalanta con Gomez, Ilicic e Zapata che avranno il compito di impensierire la viola. Negli ospiti probabilmente non partirà dal primo minuto Simeone per lasciar spazio a Muriel che sarà supportato sulla trequarti da Chiesa e Gerson.

NAPOLI – JUVENTUS

Milik e Insigne saranno la coppia d’attacco, mentre Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zieliski formeranno il centrocampo. Nei bianconeri è in dubbio Ronaldo, ma al 90% dovrebbe far parte della sfida. Il resto del reparto offensivo sarà completato da Dybala e Mandzukic.