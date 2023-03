Napoli – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Lazio di venerdì 3 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 25a giornata del campionato di Serie A, calcio di inizio alle ore 20.45

NAPOLI – Venerdì 3 marzo, nella cornice dello Stadio “Diego Armando Maradona” andrà in scena Napoli – Lazio, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20:45. Il Napoli di Spalletti è alla ricerca della nona vittoria consecutiva in campionato dopo il successo arrivato la settimana scorsa al Castellani di Empoli per 2-0. I partenopei sono lanciatissimi in testa alla classifica e comandano con diciotto punti di vantaggio sulla seconda piazza occupata da Inter e Milan, i punti di vantaggio sull’avversaria di questo turno sono, invece, venti. Al Maradona arriva la Lazio di Sarri che, dopo aver passato il turno di Conference contro il Cluj, continua il suo tour de force facendo visita alla prima della classe. Sarri, in difesa, ritroverà Romagnoli affiancato da Patric vista la squalifica rimediata da Casale nella sfida di lunedì che ha visto i biancocelesti uscire vittoriosi dalla partita dell’Olimpico contro la Sampdoria. I capitolini non vincono a Napoli dal lontano 2015 e cercheranno di invertire la tendenza non facendo calcoli, in vista della sfida contro L’AZ Alkmaar di martedì 7, schierando la formazione titolare. La gara di andata finì 2-1 per la squadra di Spalletti che ebbe la meglio grazie alle reti di Kim e Kvara che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Zaccagni. La gara sarà affidata al Sig. Luca Pairetto della sezione di Torino coadiuvato da Lombardo e Rossi, il quarto uomo sarà Orsato, mentre al VAR andranno Chiffi e Marinelli.

Cronaca in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI – LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - LAZIO Venerdì 3 marzo ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovranno fare a meno di Mario Rui, vista l’espulsione rimediata contro l’Empoli, e di Raspadori che starà fuori dai campi almeno per altri 15 giorni. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3, con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo i soliti tre: Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da uno tra Politano e Lazano e, ovvimente, Kvaratskhelia.

QUI LAZIO – Modulo speculare per la Lazio di Maurizio Sarri. Non ci sarà Casale in difesa che quindi forzerà le scelte sulla coppia centrale formata da Romagnoli e Patric. Sulle fasce dovrebbero andare Marusic e uno tra Hysaj e Lazzari. Centrocampo solito con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni con Pedro pronto a subentrare.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Curiosità del match

Sarri torna per la terza volta a Napoli dove non ha mai vinto in campionato da avversario degli azzurri rimediando una sconfitta con la Juventus nel 2019-2020, per due reti a una, e una con la Lazio per quattro a zero, lo scorso anno. Solo nella stagione 2014-2015, quando allenava l’Empoli, il tecnico biancoceleste è riuscito a uscire dal capoluogo campano con dei punti (uno) visto il pareggio per due reti a due. Un altro ex della gara è Elseyd Hysaj che con la maglia partenopea è sceso in campo 223 volte segnando una rete e fornendo 10 assist. Altro dato curioso che riguarda il Maradona: sia Immobile che Higuain, nelle stagioni in cui raggiunsero i 36 gol in campionato, segnarono l’ultima rete proprio nello stadio in cui venerdì Napoli e Lazio si ritroveranno l’una di fronte all’altra.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Napoli – Lazio, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Napoli – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.