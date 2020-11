Napoli-Milan 1-3, il tabellino: doppietta di Ibrahimovic

Il tabellino di Napoli-Milan 1-3 il risultato finale: doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per il successo della squadra rossonera.

NAPOLI – Nel match valevole per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021 il Milan sbanca il San Paolo battendo il Napoli 3-1. Mostruosa prestazione di Ibrahimovic che trascina i rossoneri con una doppietta mentre l’altra rete del Diavolo porta la firma di Hauge. Nulla da fare per la formazione di Gattuso a cui non basta la momentanea rete della speranza di Mertens. Con questo successo, dunque, il Milan si riprende la vetta scavalcando il Sassuolo mentre i partenopei scivolano in quinta posizione, insieme a Lazio e Atalanta, a quota 14 punti.

Napoli-Milan 1-3: il tabellino del match

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (90′ Elmas), Bakayoko; Politano (69′ Petagna), Lozano (56′ Zielinski), Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Zieliński, Elmas, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (73′ Castillejo), Çalhanoğlu (87′ Krunic), Rebić (73′ Hauge); Ibrahimović (79′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli

RETI: 20′ Ibrahimovic (M), 54′ Ibrahimovic (M), 63′ Mertens (N), 95′ Hauge (M)

AMMONIZIONI: Bakayoko, Mario Rui (N), Calabria, Rebic, Kessie, Castillejo (M)

ESPULSIONI: Bakayoko (N)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo