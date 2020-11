Doppietta di Ibrahimovic e gol di Hauge per il successo del Milan che torna in testa alla classifica, Mertens non basta al Napoli.

NAPOLI – Nel match valevole per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021 il Milan sbanca il San Paolo battendo il Napoli 3-1. Mostruosa prestazione di Ibrahimovic che trascina i rossoneri con una doppietta mentre l’altra rete del Diavolo porta la firma di Hauge. Nulla da fare per la formazione di Gattuso a cui non basta la momentanea rete della speranza di Mertens. Con questo successo, dunque, il Milan si riprende la vetta scavalcando il Sassuolo mentre i partenopei scivolano in quinta posizione, insieme a Lazio e Atalanta, a quota 14 punti.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: NAPOLI-MILAN 1-3 SECONDO TEMPO 97' Fine partita. 96' La chiude il Milan con Hauge che salta Manolas in velocità e con un dolce pallonetto batte Meret. La chiude la formazione rossonera. 95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! HAUGE! 94' Napoli in attacco con Petagna che combina con Mertens e incrocia col mancino ma la sua conclusione viene bloccata da Donnarumma. 93' Problemi per Kessie che si è acccasciato da solo. Giramenti di testa per il centrocampista ivoriano del Milan, ci sarà ulteriore recupero. 92' Milan vicinissimo al tris con Hauge che appoggia per Colombo ma la conclusione del giovane attaccante viene respinta in qualche modo da Meret. 91' Cinque minuti di recupero. 90' Cambia anche Gattuso che manda in campo Elmas al posto di Fabian Ruiz. 88' Quarto cambio nel Milan con Krunic che prende il posto di Calhanoglu. 86' Gattuso continua a spronare i suoi dalla panchina ma il Napoli non ha creato nulla dopo l'espulsione di Bakayoko. Stesso discorso per il Milan ma i rossoneri sono in vantaggio. 84' Difende con il possesso palla la squadra di Pioli. La seconda frazione di gioco ha offerto poco nella seconda parte. Milan in controllo e Napoli incapace di creare pericoli degni di tal nome. 82' Saltati tutti gli schemi del Napoli che sta occupando la metà campo del Milan alla ricerca di un pallone vagante in area. Cartellino giallo anche per Mario Rui. 80' Qualche problema per Ibrahimovic che ha appena lasciato il campo, al suo posto dentro Colombo. Seicento secondi più recupero alla conclusione del match. 78' Napoli che sta provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma il Milan continua a difendere in modo impeccabile. Organizzazione difensiva eccellente da parte dei rossoneri. 76' Ritmi più bassi in questa fase di partita con il Milan che sta gestendo il possesso palla facendo correre a vuoto il Napoli. La sensazione è che il Napoli possa tornare in partita solo con un episodio. 74' Doppio cambio nel Milan con Hauge e Castillejo al posto di Rebic e Saelemaekers. 73' Gioca con il cronometro, ora, la squadra rossonera che è in vantaggio di un gol e di un uomo. Sarà molto difficile per il Napoli vista la situazione attuale. 71' Metà della seconda frazione di gioco che è andata in archivo da qualche minuto. Il Napoli ha accorciato le distanze con Mertens ma Bakayoko ha lasciato in dieci uomini i suoi. 69' E adesso si aprono spazi sterminati per il Milan. Cambio nel Napoli con Gattuso che manda in campo Petagna al posto di Politano, ha chiesto il cambio l'ex Inter. 67' Il centrocampista del Napoli stende Theo Hernandez lanciato a rete. Doppio cartellino giallo e Napoli che giocherà la seconda parte di ripresa in dieci uomini. 66' NAPOLI IN DIECI! CARTELLINO ROSSO PER BAKAYOKO! 64' Nel momento più complicato il Napoli torna in partita con Mertens che sfrutta un batti e ribatti in area e col destro batte Donnarumma, 1-2. 63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MERTENS! 62' Ennesima conferma da parte del Milan che sta giocando benissimo anche questa sera. I rossoneri fanno sul serio, sono di nuovo in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Sassuolo. 60' Cartellino giallo anche per Rebic, terzo ammonito di questo posticipo. 59' Sembra aver accusato il colpo la formazione di Gattuso che si affida spesso ad azioni personali di Politano. Milan che non ha rischiato nulla in questa seconda frazione di gioco. 57' Primo cambio per Gattuso che manda in campo Zielinski al posto di Lozano. 56' Raddoppio del Milan con Rebic che mette al centro per Ibrahimovic che, da pochi passi, non fallisce con il ginocchi. Scappa via la squadra rossonera! 55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! IBRAHIMOVIC! 54' Napoli che prova nuovamente ad alzare ritmo e baricentro. Il Milan non ha nessuna fretta visto che la formazione rossonera è in vantaggio grazie al solito di Ibrahimovic. 52' Tante interruzioni in questi primi minuti di secondo tempo. Si sta giocando pochissimo al San Paolo, i due tecnici stanno pensando a qualche cambio per vivacizzare il match. 50' Asfissiante ed efficace il pressing della squadra rossonera anche in questo primo scorcio di secondo tempo. Napoli che fatica ad uscire palla al piede. 48' Avvio di secondo tempo aggressivo da parte del Milan, poco fa ammonito Calabria per aver allontanato un pallone a gioco fermo. 47' Non ci sono stati cambi da parte dei due allenatori nell'intervallo, in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. 46' Ricomincia il secondo tempo di Napoli-Milan. PRIMO TEMPO 49' Fine primo tempo. 47' Torna a farsi vedere anche il Milan con un mancino da fuori di Bennacer che termina largo di molto. Bella l'azione corale che l'ha portato al tiro. 45' Tre minuti di recupero. 43' Napoli vicino al pareggio con Mertens che, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Insigne, calcia da posizione defilata ma Donnarumma risponde presente. 41' Ennesima sortita offensiva della squadra di Gattuso con un'azione personale di Lozano ma il destro da fuori del messicano si perde alto sopra la traversa. 40' Cinque minuti più eventuale recupero alla conclusione di un bellissimo primo tempo. Milan avanti al San Paolo grazie al gol di Ibrahimovic. 38' Copione tattico molto chiaro in questa seconda parte di primo tempo con il Napoli che palleggia alla ricerca del pareggio mentre il Milan pressa e riparte con una certa pericolosità. 36' Altra chance per il Napoli con Politano che calcia col mancino dai 25 metri ma la sua conclusione si perde a lato di pochissimo. Buona sortita personale dell'ex Inter. 34' Milan che torna a pressare alto i portatori di palla della squadra di Gattuso. Napoli in totale affanno quando il Milan alza le due linee di pressing. 33' Ancora Napoli in attacco con Politano che, servito da Lozano, si accentra e calcia ma il suo tentativo si perde alto sopra la traversa. Chance potenziale per i partenopei. 32' Prima mezz'ora di gioco con il Napoli che ora sta schiacciando il Milan nella propria metà campo. Momento di massima pressione da parte della squadra padrona di casa. 30' Reazione rabbiosa da parte della squadra di Gattuso che, poco fa, ha sfiorato clamorosamente il pareggio. Si è salvato in modo incredibile il Milan in questo frangente. 28' Incredibile occasione per il Napoli: sugli sviluppi del corner Rebic salva su Bakayoko, sulla respinta c'è di Lorenzo che colpisce la traversa da pochi passi. 27' Napoli ad un passo dal pareggio con Mertens che si gira e calcia in un amen ma Donnarumma ci mette una pezza con un bel guizzo. 26' Si apre la partita con il Napoli che sta provando a reagire mentre il Milan riparte sfruttando gli spazi lasciati dai partenopei. In questo momento Milan nuovamente in testa alla classifica. 24' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivoo con i rossoneri in vantaggio. Strepitoso gol di Zlatan Ibrahimovic che sale a quota 9 in campionato. 22' Passa in vantaggio il Milan con Ibrahimovic che, sugli sviluppi di un cross di Theo Hernandez, prende il tempo a Koulibaly battendo Meret con un sublime colpo di testa. 21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MILAN! IBRAHIMOVIC! 19' Napoli che, prima della sosta, ha vinto in casa del Bologna mentre i rossoneri hanno impattato contro il Verona. In questo momento i padroni di casa occupano il quinto posto mentre i rossoneri sono secondi. 17' Più in palla la squadra di Pioli, (oggi Bonera in panchina) rispetto al Napoli: è la squadra rossonera a fare la partita mentre i partenopei aspettano faticando a ripartire. Cartellino giallo per Bakayoko, primo ammonito del match. 15' Altra sortita offensiva dei rossoneri con Kessie che sventaglia per Saelemakers, il belga rientra e calcia col mancino ma la sua conclusione si perde sul fondo. 13' Approccio ottimo da parte della formazione rossonera che ha già avuto due occasioni importanti. Sta giocando di rimessa il Napoli in questo primo scorcio e, ovviamente, Gattuso non è soddisfatto. 11' Clamorosa occasione per i rossoneri proprio con Kjaer che, sugli sviluppi del susseguente corner, calcia da pochi passi spedendo alto. 10' Milan nuovamente in attacco con Calhanoglu che duetta con Ibrahimovic e calcia dai 20 metri ma Meret respinge in qualche modo. 9' Chance per il Milan con Ibrahimovic che pesca alla perfezione Rebic ma il croato, da ottima posizione, ciabatta col mancino. Blocca senza problemi Meret. 8' Kjaer rientra in campo ma Gabbia sta aumentando l'intensità del riscaldamento. Sta crescendo la squadra di Gattuso, gara molto tattica e intensa. 6' Gara divertente in queste prime battute con gli ospiti che hanno approcciato meglio al match mentre il Napoli sta giocando in ripartenza in questi primi attimi. Qualche problema per Kjaer, vedremo se sarà in grado di proseguire. 4' Altissima la pressione della squadra rossonera in fase di non possesso. Tutto il Milan nella metà campo del Napoli, i partenopei non trovano linee di passaggio verticali in questo avvio. 3' Ritmi subito frenetici in questo avvio con il Napoli in possesso palla mentre il Milan pressa con decisione i portatori di palla di Gattuso. Ci aspetta una grande partita al San Paolo. 1' PARTITI! E' cominciata Napoli-Milan! 20.42 I giocatori di Napoli e Milan fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.45 Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dal successo esterno contro il Bologna ed in classifica occupa la quinta posizione, insieme ad Atalanta e Lazio, con 14 punti. Tre i punti di distacco dalla prima posizione e due dal secondo posto della Juventus. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che, prima della sosta, hanno impattato tra le mura amiche contro il Verona ed in classifica occupano il secondo posto con 17 punti. Il match clou del San Paolo verrà diretto dal signor Valeri della sezione di Roma. 19.35 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per entrambe le squadre: nel Napoli Politano, Lozano e Insigne alle spalle di Mertens mentre nel Milan Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a supporto di Ibrahimovic. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Napoli-Milan, incontro valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A. IL TABELLINO NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (90' Elmas), Bakayoko; Politano (69' Petagna), Lozano (56' Zielinski), Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Zieliński, Elmas, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (73' Castillejo), Çalhanoğlu (87' Krunic), Rebić (73' Hauge); Ibrahimović (79' Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli RETI: 20' Ibrahimovic (M), 54' Ibrahimovic (M), 63' Mertens (N), 95' Hauge (M) AMMONIZIONI: Bakayoko, Mario Rui (N), Calabria, Rebic, Kessie, Castillejo (M) ESPULSIONI: Bakayoko (N) RECUPERO: 3' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: San Paolo

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dal successo esterno contro il Bologna ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme ad Atalanta e Lazio, con 14 punti. Tre i punti di distacco dalla prima posizione e due dal secondo posto della Juventus. Dall’altra parte ci sono i rossoneri che, prima della sosta, hanno impattato tra le mura amiche contro il Verona ed in classifica occupano il secondo posto con 17 punti. Il match clou del San Paolo verrà diretto dal signor Valeri della sezione di Roma.

QUI NAPOLI – Due defezioni importanti per Gattuso che dovrà rinunciare a Ospina e Osimhen. Il Napoli scenderà in campo col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Manolas e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Lozano e Insigne alle spalle di Mertens.

QUI MILAN – Un’assenza pesante per Pioli che dovrà fare a meno di Leao. I rossoneri scenderanno in campo con un un modulo speculare con Donnarumma in porta, reparto difensivo composto da Calabri e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Bennacer e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Napoli – Milan

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

STADIO: San Paolo