Diretta Napoli-Pisa di Lunedì 22 settembre 2025: gara ricca di colpi di scena. Gilmour, Spinazzola e Lucca firmano il successo

NAPOLI – Il Napoli soffre ma vince. Al “Diego Armando Maradona” gli azzurri battono il Pisa 3-2 al termine di una sfida vibrante e ricca di episodi. Dopo il vantaggio firmato Gilmour nel primo tempo, la ripresa si apre con il pareggio di Nzola su rigore. Spinazzola e Lucca sembrano chiudere i conti, ma nel finale Lorran riapre tutto. Meret salva il risultato e Conte può festeggiare il primo allungo in classifica: 12 punti in 4 giornate, due in più della Juventus. Una vittoria preziosa, ma tutt’altro che tranquilla.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI-PISA 3-2 (2'T) SECONDO TEMPO 47' incredibile occasione per Angori su cross insidioso di Cuadrado deviato, respinta prodigiosa di Meret ma si alza la bandierina per fuorigioco di Canestrelli! 46' LORRAN! ACCORCIA IL PISA! Su cross dalla destra Di Lorenzo libera sui piedi di Canestrelli che vede Lorran freddo a calciare in porta 45' 6' minuti di recupero 40' errore in impostazione di Beukema ma Tramoni frettoloso a calciare dal limite allarga la conclusione! 37' LUCCA! 3-1 NAPOLI! Si è sbloccato il numero 27 azzurro che dopo aver ricevuto un assist di prima di McTominay in area da posizione defilata calcia sotto la traversa sul primo palo nonostante la pressione di Canestrelli 37' anticipo di Lucca su Lusardi costretto al fallo e giallo per lui 36' non rischia Buongiorno che lascia il campo per Juan Jesus. Dentro anche Lorran per Marin 35' problemi muscolari per Buongiorno, possibile cambio a breve 35' Gilardino si gioca la carta De Souza per Marin 32' nel Napoli c'è Lucca per Hojlund 30' fuori Nzola e Bonfanti per Angori e Tramoni 28' SPINAZZOLA!! IL NAPOLI TORNA IN VANTAGGIO! L'esterno azzurro di mette in proprio e con il destro infila Semper concludendo all'angolino destro 23' giallo a Spinazzola per gamba alta 20' giallo per proteste a Gilardino 18' ottimo intervento in scivolata di Caracciolo su traversone insidioso in area. Sul corner prova due volte a calciare Anguissa ma la difesa protegge la sfera che viene raccolta da Semper 16' Cuadrado e Meister in campo al posto di Leris e Moreo 15' NZOLA! Pareggio del Pisa! Dal dischetto con il mancino conclude centralmente con Meret che sceglie il palo alla sua sinistra 13' attenzione rigore per il Pisa, tocco con il braccio destro di Beukema in area! 12' fuori Gilmour e Elmas per Lobotka e Anguissa 11' ci prova con il piattone destro dal limite un pò centrale Akinsanmiro, Meret non vuole correre rischi e alza sopra la traversa 9' sponda di Politano per il destro di McTominay quasi dal limite dell'area ma non inquadra lo specchio della porta 8' conclusione a giro tentata da Politano ma alza la mira 7' numero di Spinazzola ma sullo scarico dal fondo verso il primo palo, Politano non arriva alla conclusione 5' trattenuta vistosa di Caracciolo su Hojlund, giallo per lui 4' cross dal fondo di Di Lorenzo per Hojlund intercettato da Semper in uscita bravo ad allontanare con un pugno 2' fischiato fallo in attacco di Elmas su Bonfanti è il Napoli a muovere il primo pallone, nessun cambio nell'intervallo rientrano in campo le due squadre, si riparte dall'1-0 maturato nel primo tempo PRIMO TEMPO 49' squadre all'intervallo sul punteggio di 1-0 per il Napoli grazie alla rete di Gilmour al 39'. Piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 49' spunto di Hojlund che su palla recuperata alta entra in area e si fa murare la conclusione in angolo. Traiettoria verso il secondo palo con Semper che allontana la sfera 47' tentativo in acrobazia di Canestrelli su intervento non impeccabile in area di testa da Buongiorno ma palla tra le braccia del portiere 45' cross di Aebischer verso il secondo palo per Leris bravo in scivolata, colpo verso il primo palo che esalta i riflessi di Meret! Sul corner i toscani conservano il possesso palla 44' assegnati 4 minuti di recupero 39' GILMOUR! NAPOLI IN VANTAGGIO! Cross dal fondo basso di Spinazzola sporcato, bella finta prima di calciare in porta con deviazione di Canestrelli 35' il Napoli tiene il pallino del gioco ma il Pisa al momento riesce a coprire senza correre troppi rischi 28' doppio scambio tra Moreo e Nzola con la difesa abile a chiudersi in area al momento del tiro e fallo in attacco 26' gol annullato a Elmas! Verticalizzazione di Spinazzola per Hojlund che in area impegna Semper e tap in ravvicinato di testa vincente ma tutto fermo. Rapida la verifica al VAR a confermare la decisione iniziale 24' due belle sterzate di Politano, scarico su Elmas ma conclusione in area sul primo palo respinto da Caracciolo 23' cross di Di Lorenzo, non ci arriva in uscita Semper ma non c'è nessun azzurro pronto a calciare, sale la pressione del Napoli 18' angolo per il Pisa con Leris, traiettoria sul secondo palo ma tocco di testa di Lusuardi ribattuto dal fianco di Beukema 15' punizione dalla lunga distanza del Pisa ma palla direttamente tra le braccia del portiere 12' angolo per il Napoli, scarico al limite dell'area di Polinato dalla bandierina per De Bruyne ma la conclusione con il collo del piede arriva docile tra le braccia dell'estremo difensore ospite 9' gioco fermo, c'è un check del VAR per un intervento in area di De Bruyne, step on foot su Leris! L'arbitro va a rivedere al monitor l'azione. Leris prima dell'intervento aveva toccato casualmente il pallone con il braccio d'appoggio. Attenzione l'arbitro concede la punizione al Napoli per fallo di mano in quanto probabilmente cambia la traiettoria del pallone 6' lungo rilancio di Nzola, sorveglia bene Beukema che appoggia comodo su Meret 5' fallo di Elmas ai trenta metri su Marin, il Pisa predilige il possesso palla ma su errore in disimpegno di Semper, Politano non riesce a sviluppare un'azione gol Primo possesso palla per il Pisa oggi in maglia gialla, Napoli nella tradizionale maglia azzurra Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Matteo Franzoso Le squadre fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a commentare la sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Napoli-Pisa. Dalle ore 20:45 seguiremo il posticipo della 4° giornata di Serie A. Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per il match tra Napoli e Pisa. Le due squadre hanno diramato le formazioni ufficiali: da una parte Antonio Conte schiera un undici ambizioso con Kevin De Bruyne titolare, dall’altra Alberto Gilardino punta su un 3-5-2 compatto e verticale. Meret tra i pali, linea difensiva con Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. In cabina di regia Gilmour, mentre la linea offensiva è composta da Politano, Elmas, De Bruyne e McTominay. Punta centrale: Hojlund. Semper in porta, difesa a tre con Canestrelli, Caracciolo e Lusuardi. Sulle fasce Bonfanti e Leris, in mezzo Marin, Aebischer e Akinsanmiro. Coppia d’attacco: Moreo e Nzola. TABELLINO NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (dal 36' st Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (dal 12' st Lobotka); Politano, Elmas (dal 12' st Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (dal 32' st Lucca). A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Jesus Neres, Juan Jesus, Rrhmani, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang, Anguissa. Allenatore: Conte PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Bonfanti (dal 30' st Tramoni), Marin (dal 35' st Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Leris (dal 16' st Cuadrado); Moreo (dal 16' st Meister), Nzola (dal 30' st Angori). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Esteves, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Gilardino Reti: al 39' pt Gilmour, al 15' st Nzola (rigore), al 28' st Spinazzola, al 37' st Lucca, al 46' st Lorran Ammonizioni: Caracciolo, Gilardino, Spinazzola, Lusardi Recupero: 4' pt, 6' st NOTA: Beukema causa un rigore

Le formazioni ufficiali di Napoli-Pisa

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Jesus, Neres, Rrhmani, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang, Anguissa. Allenatore: Conte

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Bonfanti, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Esteves, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Gilardino

Gilardino alla vigilia

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha sottolineato l’importanza di mantenere calma e lucidità, evidenziando come la squadra abbia compiuto un percorso di crescita molto rapido a partire dal ritiro di Morgex. Ha riconosciuto che tale evoluzione comporta inevitabilmente qualche inciampo, ma ha ribadito che i risultati positivi si ottengono solo attraverso prestazioni di un certo livello. Ha poi fatto riferimento alle buone prove offerte contro Atalanta e Roma, che però non hanno fruttato quanto sperato, e ancor meno contro l’Udinese. Secondo lui, questo sarà l’aspetto cruciale da tenere presente nella partita di domani.

L’arbitro

La direzione della gara è stata affidata a Valerio Crezzini, appartenente alla sezione di Siena. A coadiuvarlo ci saranno Alessandro Costanzo, proveniente da Orvieto, e Vito Mastrodonato, in arrivo da Molfetta. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. In sala VAR opererà Paolo Mazzoleni, di Bergamo, mentre l’AVAR sarà Antonio Giua, rappresentante della sezione di Olbia.

Presentazione del match

Lunedì 22 settembre 2025, con calcio d’inizio alle ore 20:45, lo stadio “Diego Armando Maradona” ospiterà il posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A 2025-2026: Napoli–Pisa, una sfida che mette di fronte i campioni d’Italia e i neo-promossi toscani.

Il Napoli arriva all’appuntamento con la voglia di reagire immediatamente dopo la sconfitta sul campo del Manchester City in Champions League. Un ko che ha lasciato il segno, ma che non ha intaccato la determinazione degli uomini di Antonio Conte, decisi a mantenere il punteggio pieno in campionato e a consolidare il primato in classifica.

La gara contro il Pisa rappresenta un’occasione per ritrovare fiducia e ritmo, ma anche per allungare una tradizione favorevole: nei 14 precedenti ufficiali giocati a Napoli, gli azzurri hanno ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, datata gennaio 1986, quando la formazione toscana si impose per 1-0 con rete di Berggreen. L’ultima sfida al Maradona risale all’agosto 2007, in Coppa Italia, con il Napoli di Edy Reja vittorioso per 3-1 ai supplementari, grazie a una tripletta di Ezequiel Lavezzi che ribaltò il vantaggio iniziale firmato da Kutuzov.

Il Pisa, guidato da Alberto Gilardino, si presenta con entusiasmo e voglia di stupire, consapevole delle difficoltà ma pronto a giocarsi le proprie carte. Per i toscani, sarà una prova di maturità contro una delle squadre più complete del campionato.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte scende in campo con il consueto 4-3-3. In porta Meret, protetto da una linea difensiva esperta e dinamica composta da Di Lorenzo, Beukema, Jesus e Spinazzola. A centrocampo agiscono Anguissa, Gilmour e il faro tecnico De Bruyne. In avanti, spazio alla velocità di Politano, alla fisicità di Lucca e alla fantasia di Neres-

COME ARRIVA IL PISA – Il Pisa di Alberto Gilardino si presenta al Maradona con un 3-5-2. Tra i pali Semper, mentre la difesa a tre è composta da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. Sulle corsie esterne agiscono Touré e Leris, con compiti di copertura e spinta. In mezzo al campo, Tramoni, Aebischer e Marin formano un trio equilibrato, capace di gestire il possesso e rompere le linee avversarie. In attacco, fiducia alla coppia Moreo-Nzola.

Probabili formazioni di Napoli-Pisa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. Allenatore: Conte

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Tramoni, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Sky Sport Calcio (canale 202 satellite), Sky Sport 4K (canale 214 satellite), Sky Sport (canale 251 satellite).con streaming su SkyGo e NOW.

