Napoli, adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore

Il tecnico emiliano, che ha vinto tre Champions League tra Milan e Real Madrid, ha firmato un triennale con il club partenopeo.

NAPOLI – Dopo il blitz di ieri sera, e le susseguenti notizie di un possibile/probabile accordo, adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico di Reggiolo, che ha vinto tre volte la Champions League con Milan e Real Madrid, ha firmato un triennale ed è pronto ad iniziare la sua avventura con il club partenopeo. Questo il comunicato ufficiale del Napoli: “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019”.

L’ex allenatore, tra le altre del Bayern Monaco, succede a Sarri che è stato salutato cosi dal presidente De Laurentiis attraverso un Tweet: “Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio”. Dunque inizia una nuova era per il Napoli che, con un allenatore di fama Mondiale come Ancelotti, sarà una sicura protagonista del mercato estivo con De Laurentiis pronto a regalare al tecnico emiliano i calciatori necessari per lottare su tutti i fronti, handicap della creatura di Sarri che nella stagione appena concluse è uscita ai gironi di Champions e ai sedicesimi di Europa League con il Lipsia.