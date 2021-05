Newcastle – Arsenal: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Newcastle – Arsenal del 2 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League

NEWCASTLE – Domani pomeriggio, domenica 2 maggio, alle ore 15, scenderanno in campo Newcastle e Arsenal nell’incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League 2020/2021. Da una parte troviamo i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria con il West Ham per 3-2 e dal pareggio maturato contro il Liverpool. I magpies, pur occupando la quintultima posizione, sono abbastanza certi della salvezza visti i 9 punti di vantaggio sul Fulham. Dall’altro lato troviamo l’Arsenal di Arteta che giovedì, nell’andata della semifinale di Europa League, è uscito sconfitto per 2-1 dall’Estadio de La Ceramica per mano del Villarreal. Al momento le speranze di qualificazione europea via campionato, per i gunners, sono ridotte ad un lumicino vista la 10 posizione e gli 8 punti di svantaggio dal Liverpool.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

NEWCASTLE UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Steve Bruce.



ARSENAL FC:. A disposizione:. Allenatore: Mikel Arteta.



Reti: al ' pt . Steve Bruce.Mikel Arteta.al ' pt .

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Newcastle – Arsenal , trentaquattresima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Leicester City – Crystal Palace

Classico 3-5-2 per il Newcaslte: Dubravka difenderà i pali, mentre in difesa andranno Fernandez, Clark e Dummett. La linea mediana sarà formata da Dummett; Murphy, Shelvey, Longstaff, Almiron e Ritchie, i due riferimenti offensivi saranno Wilson e Saint-Maximin. L’Arsenal di Arteta si schiererà con il solito 4-2-3-1, ma con un po’ di cambiamenti in vista del ritorno di Europa League. In porta ci sarà sempre Leno, ma in difesa andranno Bellerin, Luiz, Gabriel e Tierney. Elneny e Xhaka saranno i mediani e, alle spalle del rientrante Aubameyang, andranno Odegaard, Martinelli e Willian.

NEWCASLTE (3-5-2):Dubravka; Fernandez, Clark, Dummett; Murphy, Shelvey, Longstaff, Almiron, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin. Allenatore: Steve Bruce

ARSENAL (4-2-3-1):Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Elneny, Xhaka; Willian, Odegaard, Martinelli; Aubameyang. Allenatore: Mikel Arteta.

STADIO: St. James Park.