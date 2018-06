Russia 2018, Nigeria-Argentina: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Nigeria-Argentina, incontro valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo D.

SAN PIETROBURGO – Tra poco scenderanno in campo Nigeria e Argentina nel match valido per la terza ed ultima giornata del Gruppo D. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Nigeria con Moses, Musa e Iheanacho a comporre il tridente offensivo mentre l’Argentina risponde col 4-4-2 con Messi e Higuain a formare la coppia d’attacco.

Le formazioni ufficiali del match

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Omeruo, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa, Iheanacho. CT: Yusuf

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano, Banega, Di Maria; Messi, Higuain. CT: Sampaoli