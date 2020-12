Nizza – Bayer Leverkusen 2-3: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Nizza – Bayer Leverkusen del 3 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Europa League

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: OGC NICE-BAYER LEVERKUSEN 2-3 SECONDO TEMPO 90' Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l'arbitro decreta la fine col triplice fischio. OGC Nice e Bayer Leverkusen hanno chiuso sul risultato di 2 a 3. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio 90' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Flavius Daniliuc 86' Buttato nella mischia Florian Wirtz 86' Fuori dal rettangolo di gioco Kerem Demirbay per Bayer Leverkusen 72' Buttato nella mischia Alexis Trouillet 72' Esce dal campo Amine Gouiri per OGC Nice 72' Forze fresche in campo per OGC Nice con l'ingresso di Racine Coly 72' Finisce la gara di Hassane Kamara che lascia il rettangolo di gioco 68' In campo per Bayer Leverkusen Emrehan Gedikli 68' Abbandona il terreno di gioco Moussa Diaby per Bayer Leverkusen 67' Dalla panchina si alza Cem Türkmen che fa il suo ingresso 67' Fuori dal rettangolo di gioco Nadiem Amiri per Bayer Leverkusen 67' Il tecnico inserisce Khéphren Thuram sul terreno di gioco 67' Abbandona il terreno di gioco Danilo per OGC Nice 51' Arriva la rete per Bayer Leverkusen con Julian Baumgartlinger con un tocco di testa, assist di Nadiem Amiri! Questo il nuovo risultato 2 a 3 tra le due squadre 47' Goal! Occasione per Dan N'Doye che segna , assist di Jeff Reine-Adélaïde. 2 a 2 46' In campo per Bayer Leverkusen Leon Bailey 46' Esce dal campo Patrik Schick per Bayer Leverkusen 46' Entra in campo Edmond Tapsoba per Bayer Leverkusen 46' Gli fa spazio Lars Bender per Bayer Leverkusen 46' L'arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match PRIMO TEMPO 45' Termina il primo tempo di OGC Nice-Bayer Leverkusen. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 39' Sanzionato con il giallo Dan N'Doye, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 32' In gol Aleksandar Dragović! Per lui , assist di Nadiem Amiri e punteggio che diventa: 1 a 2 29' Dan N'Doye si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 29' Abbandona il campo Myziane Maolida per OGC Nice 26' Rete! Hassane Kamara riesce a trovare la via del gol 22' Bayer Leverkusen in gol con Moussa Diaby che ha siglato , assist di Kerem Demirbay! 12' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Kerem Demirbay 1' L'arbitro da inizio alla partita!



OGC Nice – Bayer Leverkusen in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme OGC NICE: Walter Benítez; Stanley N'Soki, Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Jordan Lotomba, Alexis Claude-Maurice, Hassane Kamara (dal 27' st Racine Coly), Danilo (dal 22' st Khéphren Thuram), Jeff Reine-Adélaïde, Myziane Maolida (dal 29' pt Dan N'Doye), Amine Gouiri (dal 27' st Alexis Trouillet). A disposizione: Teddy Boulhendi, Yoan Cardinale, Andy Pelmard, Paul Wade, Théo Pionnier-Bertrand, Rony Lopes, Hicham Mahou, Salim Ben Seghir. Allenatore: Patrick Vieira.



BAYER LEVERKUSEN: Lukáš Hrádecký; Jonathan Tah, Aleksandar Dragović, Lars Bender (dal 1' st Edmond Tapsoba), Wendell, Kerem Demirbay (dal 41' st Florian Wirtz), Nadiem Amiri (dal 22' st Cem Türkmen), Julian Baumgartlinger, Patrik Schick (dal 1' st Leon Bailey), Moussa Diaby, Karim Bellarabi. A disposizione: Emrehan Gedikli, Lennart Grill, Niklas Lomb, Daley Sinkgraven. Allenatore: Peter Bosz.



Reti: al 22' pt Moussa Diaby, al 26' pt Hassane Kamara, al 32' pt Aleksandar Dragović, al 2' st Dan N'Doye, al 6' st Julian Baumgartlinger.



La presentazione del match

NIZZA – Questa sera, giovedì 3 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena Nizza – Bayer Leverkusen, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo C della fase a gironi di UEFA Europa League 2020/2021. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro lo Slavia Praga, ai padroni di casa del Nizza servirebbe un miracolo per passare il turno. Servirà una grande prestazione contro i tedeschi del Leverkusen che comunque non assicurerebbe loro la qualificazione, dato che saranno importanti i risultati delle avversarie. Ai tedeschi invece, basterebbe un pareggio per portare a casa la qualificazione e dopo il 6-2 dell’andata ci sono buone probabilità di riuscita per loro. Ciò toglie che i tedeschi vorranno portare a casa la vittoria e giocarsi il primo posto con lo Slavia Praga. Detto ciò ci aspetta un match dall’esito incerto dato che entrambe le squadre vorranno fare risultato.

QUI NIZZA – Diverse le assenza importanti per i padroni di casa, come quelle di Atal e Schneiderlin e Dolberg. Patrick Vieira dovrà tirar fuori il cebìnto per cento dagli uomini che avrà a disposizione per far si che sia un match memorabile. Per loro 4-3-3 con Claude-Maurice, Maolida e Gouiri a comporre il tridente d’attacco.

QUI BAYER LEVERKUSEN – Ai tedeschi basta veramente poco per qualificarsi. Non devono fare l’errore di affrontare la gara con leggerezza, visto che i francesi proveranno di tutti per provare a rovinar loro i piani. Ci aspettiamo un 3-5-2 con Schick e Bailey a formare la coppia d’attacco.

Le probabili formazioni di Nizza – Bayer Leverkusen

NIZZA (4-3-3): Benitez; Lotomba, Bambu, Nsoki, Kamara; Rony Lopes, Danilo, Reine-Adelaide; Claude-Maurice, Maolida, Gouiri. Allenatore: Vieira BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Hradecky; Dragovic, Tah, Jedvaj; Bellarabi, Wirtz, Demirbay, Amiri, Wendell; Schick, Bailey. Allenatore: Bosz STADIO: Allianz Riviera

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Nizza – Bayer Leverkusen, valevole per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di Uefa Europa League 2020/2021, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Collection solamente insieme alle altre partite di Europa League, dunque non sarà possibile seguire la singola partita. Tuttavia potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.