Arsenal – Rapid Vienna: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arsenal – Rapid Vienna del 3 Dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Europa League

LONDRA – Giovedì sera, 3 Dicembre, alle ore 21.00, andrà in scena Arsenal – Rapid Vienna, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo B della fase a gironi di UEFA Europa League 2020/2021.

La presentazione del match

Due situazioni opposte tra le due squadre in vista del match. I gunners possono scendere in campo tranquilli dato che già hanno conquistato l’accesso alla fase a eliminazione. La vittoria esterna per 3-0 contro il Molde è stato il tassello decisivo per il loro proseguo in Europa. Gli ospiti del Rapid Vienna invece, si giocheranno in questo e nel prossimo match la qualificazione ai sedicesimi con il Molde. Le due squadre sono infatti entrambe a 6 punti e una vittoria in questo turno, per ognuna delle due, darebbe un grande vantaggio in vista dell’ultimo incontro che le vede l’una contro l’altra. Gli ospiti potrebbero sfruttare il vantaggio del fatto che Arteta potrà far riposare molti dei suoi e fare un ampio turnover, ma nulla nel calcio è scontato.

QUI ARSENAL – I padroni di casa faranno turnover. Arteta comunque dovrebbe puntare sul solito 4-3-3 schierando Willock, Xhaka e Ceballos a centrocampo e in attacco il tridente composto da Nketiah, Lacazette che ha saltato l’ultima di campionato e Pepè.

QUI RAPID VIENNA – Nel Rapid Vienna invece non dovremmo aspettarci molti cambiamenti dall’ultimo match europeo contro il Dundalk. Per loro 4-2-3-1 con Schick, Fountas, Ibrahimoglu alle spalle di Kara.

Le probabili formazioni di Arsenal – Rapid Vienna

ARSENAL (4-3-3): Gartler; Bellerin, David Luiz, Gabriel, Thierney; Willock, Xhaka, Ceballos; Nketiah, Lacazette, Pepè. Allenatore: Arteta RAPID VIENNA (4-2-3-1): Gartler; Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann; Knasmullner, Grahovac; Schick, Fountas, Ibrahimoglu; Kara. STADIO: Emirates Stadium

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Arsenal – Rapid Vienna, valevole per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di Uefa Europa League 2020/2021, verrà trasmessa sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Football. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.