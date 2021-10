Norvegia – Montenegro: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Norvegia – Montenegro dell’11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

OSLO – Lunedì 11 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Norvegia–Montenegro, incontro valevole per l’ottava giornata del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Di contro due compagini pienamente in corsa per strappare un pass per i prossimi Mondiali: padroni di casa al secondo posto a quota 14 punti, appena due lunghezze dietro alla capolista Olanda. Il Montenegro insegue al quarto posto a quota 11 punti, con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. La Norvegia è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro la Turchia, agguantato grazie al gol di Thorstvedt. Il Montenegro invece viene dalla netta vittoria per 0-3 in Gibilterra, nella quale è andato in rete anche il laziale Marusic. Ci si aspetta una partita tirata ed equilibrata, da vedere se il fattore casa riuscirà ad influenzare l’economia della gara in favore dei norvegesi, che però dovranno fare a meno di Haaland. Chi la spunterà?

La presentazione del match

QUI NORVEGIA – 4-2-3-1 per mister Solbakken, che dovrà rinunciare all’infortunato Haaland. Hansen fra i pali, davanti a lui Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen e Meling. A centrocampo Thorsby e Normann, mentre sulla trequarti agiranno Odegaard,, Elyounoussi e Hauge alle spalle di Omoijuanfo.

QUI MONTENEGRO – Radulovic risponde con il 4-4-2. In porta Mijatovic, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Vesovic, Vujacic, Tomasevic e Radunovic. A centrocampo Marusic, Scekic, Kosovic e Haksabanovic. In attacco Beciraj e Mugosa.

Le probabili formazioni di Norvegia – Montenegro

NORVEGIA (4-2-3-1): Hansen; Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling; Thorsby, Normann; Odegaard, Elyounoussi, Hauge; Omoijuanfo. Allenatore: Solbakken

MONTENEGRO (4-4-2): Mijatovic; Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Radunovic; Marusic, Scekic, Kosovic, Haksabanovic; Beciraj, Mugosa. Allenatore: Radulovic

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 11 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming nel nostro paese. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.