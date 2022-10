Novara – Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Novara – Vicenza del 2 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di serie C, girone A

NOVARA – Domenica 2 ottobre 2022, alle ore 14.30, Stadio Silvio Piola, il Novara affronterà il Vicenza per il sesto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Dopo la vittoria di misura, 1-2, sul campo della Pro Vercelli, il Novara ha collezionato ben 11 punti in classifica ad una sola lunghezza dalle capoliste Padova e Feralpisalò, frutto di tre vittorie e due pareggi. Il Vicenza, con una gara in meno, si presenta in Piemonte con 7 punti all’attivo, frutto di due successi, un pareggio ed una sconfitta. L’incontro sarà diretto da Alessandro Di Graci di Como, coadiuvato dagli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto Ufficiale Kevin Bonacina di Bergamo.

QUI NOVARA – Cevoli dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1 con Pissardo tra i pali; pacchetto difenvivo completato da Goncalves, Carillo, Bertoncini e Ciancio; a metà campo Masini, Ranieri e Rocca; in fase offensiva Galuppini e Gonzalez dovrebbero supportare la punta Bortolussi.

QUI VICENZA – Baldini dovrebbe optare per il 3-5-2 con Desplanches tra i pali; Ierardi, Padella, Bellich a completare il reparto arretrato; in mediana Dalmonte, Cavion, Scarsella, Ronaldo e Greco; coppia d’attacco formata da Rolfini e Ferrari.

NOVARA (4-3-2-1): Pissardo; Goncalves, Carillo, Bertoncini, Ciancio; Masini, Ranieri, Rocca; Galuppini, Gonzalez; Bortolussi. Allenatore: Roberto Cevoli.

VICENZA (3-5-2): Desplanches; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Cavion, Scarsella, Ronaldo, Greco; Rolfini, Ferrari. Allenatore: Francesco Baldini.

Dove vederla in TV e in streaming

Per l’incontro ci sarà una diretta integrale su Sky (canale 254 di Sky Sport HD), e verrà trasmessa sul portale streaming ElevenSports.