Per Gomez c’è il numero 10, per Ilicic il 72, Zapata prende il 91. Tutti i numeri di maglia dei nerazzurri per la nuova stagione

BERGAMO – Parte dalla trasferta di Ferrara contro la Spal il campionato 2019 – 2020 dell’Atalanta, che nell’occasione giocherà col lutto al braccio per onorare la memoria del campione di ciclismo Felice Gimondi, scomparso nei giorni scorsi. Per la squadra di Gasperini si prennuncia una annata ricca di emozioni, grazie anche all’esordio in Champions League nelle prossime settimane. Intanto, nei giorni scorsi la società orobica ha ufficializzato alla Lega Calcio la numerazione per la nuova stagione. A proposito di numeri, il 10 sarà del “Papu” Gomez, ad Ilicic toccherà il 72 mentre Duvan Zapata ha scelto il 91. Andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia dell’Atalanta 2019 – 2020

2. Rafael Toloi

5. Andrea Masiello

6. Jose Luis Palomino

7. Arkadiusz Reca

8. Robin Gosens

9. Luis Muriel

10. Alejandro Dario Gomez

11. Remo Freuler

15. Marten De Roon

18. Ruslan Malinovskyi

19. Berat Djimsiti

21. Timothy Castagne

22. Matteo Pessina

31. Francesco Rossi

33. Hans Hateboer

37. Martin Skrtel

41. Roger Ibañez

57. Marco Sportiello

72. Josip Ilicic

88. Mario Pasalic

91. Duvan Zapata

95. Pierluigi Gollini

99. Musa Barrow