Per De Ligt c’è il numero 4, Ramsey l’8, Higuain prende il 21. Tutti i numeri di maglia dei bianconeri per la nuova stagione

TORINO – Parte con un successo per 1-0 a Parma la nuova stagione 2019 – 2020 della Juventus. Decisivo Chiellini con una zampata nel primo tempo. Nei giorni scorsi la squadra bianconera ha ufficializzato alla Lega Calcio la numerazione per la nuova stagione. A proposito di numeri ecco alcuni relativi ai nuovi arrivati. Abbiamo De Ligt che prende il 4 quindi c’è Ramsey con l’8. Per il Pipita Higuain il 21 mentre per i neo arrivati Rabiot e Demiral rispettivamente il 25 e il 28. Andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia della Juventus 2019 – 2020

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

15 Pjaca

16 Cuadrado

17 Mandzukic

19 Bonucci

21 Higuain

22 Perin

23 Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon