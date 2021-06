Olanda U21 – Germania U21 1-2: diretta live, risultato finale

La partita Olanda U21 – Germania U21 di giovedì 3 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale dell’Europeo Under 21

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: OLANDA-GERMANIA 1-2

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Olanda e Germania risultato di 1 a 2. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

90′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Anton Stach

90′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Kaj Sierhuis

86′ Sanzionato con il giallo Dani de Wit, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

84′ Spazio a Ismail Jakobs, nuova mossa per l’allenatore

84′ Finisce la gara di Mërgim Berisha che lascia il rettangolo di gioco

79′ Anton Stach rimpiazza il compagno di squadra

79′ Fuori dal rettangolo di gioco Arne Maier per Germania

78′ Cartellino giallo all’indirizzo di Niklas Dorsch

77′ Forze fresche in campo per Olanda con l’ingresso di Devyne Rensch

77′ Sven Botman fuori campo per dar spazio al compagno

69′ Minuti per Kaj Sierhuis che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

69′ Fuori Ferdi Kadıoğlu, ecco la mossa dell’allenatore

69′ Karim Adeyemi si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

69′ Lukas Nmecha abbandona il terreno di gioco

69′ L’allenatore inserisce Germania Vitaly Janelt in campo

69′ Salih Özcan abbandona il terreno di gioco

69′ In campo per Germania Jonathan Burkardt

69′ Esce dal campo Florian Wirtz per Germania

67′ Gol per Olanda, in rete Perr Schuurs che ha realizzato ! Il punteggio è di 1 a 2

59′ Buttato nella mischia Javairô Dilrosun

59′ Calvin Stengs fuori campo per dar spazio al compagno

55′ Il direttore di gara estrae il giallo a Ridle Baku

46′ Il tecnico inserisce Azor Matusiwa sul terreno di gioco

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Abdou Harroui per Olanda

46′ Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo, tutto pronto per ripartire

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Olanda-Germania. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

26′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Abdou Harroui

8′ Gol! Florian Wirtz , assist di Ridle Baku supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 0 a 2

1′ Florian Wirtz in rete! Il calciatore supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 0 a 1

1′ Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro

Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Olanda – Germania. Mettiamoci comodi per seguire assieme l’esito della gara

Tabellino

OLANDA: Justin Bijlow; Jordan Teze, Perr Schuurs, Sven Botman (dal 32′ st Devyne Rensch), Tyrell Malacia, Ferdi Kadıoğlu (dal 24′ st Kaj Sierhuis), Abdou Harroui (dal 1′ st Azor Matusiwa), Dani de Wit, Justin Kluivert, Myron Boadu, Calvin Stengs (dal 14′ st Javairô Dilrosun). A disposizione: Kjell Scherpen, Maarten Paes, Mitchel Bakker, Mats Knoester, Danilho Doekhi, Jurgen Ekkelenkamp. Allenatore: Erwin van de Looi.

GERMANIA: Finn Dahmen; Nico Schlotterbeck, Amos Pieper, David Raum, Niklas Dorsch, Florian Wirtz (dal 24′ st Vitaly Janelt), Arne Maier (dal 34′ st Anton Stach), Salih Özcan (dal 24′ st Jonathan Burkardt), Ridle Baku, Lukas Nmecha (dal 24′ st Karim Adeyemi), Mërgim Berisha (dal 39′ st Ismail Jakobs). A disposizione: Markus Schubert, Lennart Grill, Josha Vagnoman, Paul Jaeckel, Lars Lukas Mai, Mateo Klimowicz, Shinta Appelkamp. Allenatore: Stefan Kuntz.

Reti: al 1′ pt Florian Wirtz, al 8′ pt Florian Wirtz, al 22′ st Perr Schuurs.

Ammonizioni: al 26′ pt Abdou Harroui (OLA), al 41′ st Dani de Wit (OLA), al 45′ st Kaj Sierhuis (OLA), al 33′ st Niklas Dorsch (GER), al 10′ st Ridle Baku (GER).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Olanda – Germania, valevole per la semifinale degli europei U21, sarà visibile sui canali Rai, in chiaro. La gara sarà visibile anche tramite l’app di Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

Presentazione della partita

SZEKESFHERVAR – Questa sera, giovedì 3 giugno 2021, alle ore 21:00, scenderanno in campo Olanda e Germania nell’incontro valevole per semifinale di andata dell’Europeo Under 21. Da una parte troveremo l’Olanda che ha eliminato a Budapest, nei quarti di finale, la favorita Francia con un gol al 93′ di Boadu. Dall’altro lato del campo ci sarà la Germania che solamente dopo la lotteria dei rigori è riuscita ad avere la meglio, in una rocambolesca gara terminata 1-1 dopo i 90 minuti e 2-2 dopo i 120, contro la Danimarca. Per Olanda e Germania sarà il secondo confronto in questo europeo: le due squadra si erano, infatti, già incontrate a marzo nella fase a gironi. In quella circostanza la gara fini 1-1 con le reti di Kluivert e Nmecha. La vincente di questa semifinale incontrerà, nell’atto finale di questa competizione, una tra Spagna e Portogallo.

Le probabili formazioni di Olanda – Germania

4-3-3 per Van De Looi: in porta andrà Bijlow, mentre in difesa ci saranno Teze, Schuurs, Botman e Malacia. I tre di centrocampo saranno de Wit, Harroui e Kadioglu, ai lati di Boadu agiranno Kluivert e Stengs. Classico 4-2-3-1, invece, per Kuntz: il portiere sarò Dahmen, mentre la linea difensiva sarò formata da Raum, Schlotterbeck, Pieper e Vagnoman. I due in mediana saranno Maier e Stach e , alle spalle di Nmecha, agiranno Berisha, Wirtz e Baku.

Olanda (4-3-3): Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; de Wit, Harroui, Kadioglu; Kluivert, Boadu, Stengs. Allenatore:van de Looi.

Germania (4-2-3-1): Dahmen; Raum, Schlotterbeck, Pieper, Vagnoman; Maier, Stach; Berisha, Wirtz, Baku; Nmecha.Allenatore: Kuntz.