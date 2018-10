RISULTATO FINALE: OLANDA - GERMANIA 3-0

2' TEMPO

48' Si chiude qui la sfida tra le due nazionali. Crollo tedesco nel finale dopo aver provato a raggiungere il pari ma grande merito della freschezza atletica degli orange apparsi in grande spolvero una volta calato l'avversario

48' 3-0 OLANDA!!! WIJANALDUM!!! spunto in area del giocatore che supera senza problemi uno statico Boateng e davanti al portiere lo trafigge con un preciso diagonale rasoterra che gli si infila alla sua destra

46' concesso un uno contro uno sulla trequarti a campo aperto per Depay con Boateng che non lo tiene. Il giocatore calcia dal limite con palla che colpisce la traversa e ritorna in campo!

45' 3 minuti di recupero

45' Groeneveld in area prova un diagonale da posizione defilata, palla carica d'effetto che si spegne alcuni metri a lato

43' reazione Germania con un diagonale sul primo palo di Werner, Cillessen alza in angolo. Quindi nulla di fatto e ancora orange con grande energia a ripartire

41' DEPAY!!! RADDOPPIO DELL'OLANDA!! su disimpegno errato di Hummels a centrocampo si sviluppa un contropiede micidiale di Promes che vede sul palo apposto il campagno smarcato. Il giocatore si aggiusta il pallone sul destro a calcia rasoterra con palla leggermente deviata dal Neuer prima di terminare in fondo la sacco

40' fermato sul filo del fuorigioco Depay

37' possesso palla intorno dal 60% per la Germania che tuttavia non è apparsa altrettanto concreta sotto porta

36' intervento dubbio in area di Groeneveld su Ginter ma l'arbitro lascia giocare. Qualche istante prima destro di Werner in area respinto su assist di Draxler

35' prova uno spunto Brandt a sinistra, corner conquistato

34' Depay nel ruolo di assist man per l'inserimento di Wijnaldum che in area spara alto

33' sempre pericoloso Sanè che viene nuovamente contenuto in corner che poi non frutta nulla se non un tentativo di ripartenza dell'Olanda fallito

32' esce dal campo F. De Jong al suo posto Aké

31' grande contropiede di Depay che palla il piede dal centrocampo arriva fino all'area dove si allarga un pò e prova la conclusione sul primo palo. Attento nella respinta Neuer!

28' punizione un pò troppo centrale per Kross che dai 25 metri conclude a lato

26' fischiato fallo in attacco a Drexler che aveva provato a saltare su palla alzata da Sané in area dopo aver creato un pò di scompiglio in area

25' apertura di Kimmich per Draxler che prova in area la voleé di destro ma palla che sorvola di un paio di metri la traversa

23' nella Germania Brandt per Uth

23' in campo Promes per Babel e Gronevelrd per Bergwijn

22' rischio per Van Dijk che nel tentativo di anticipare Uth colpisce anche il suo piede in area ma l'arbitro lascia giocare

20' grande palla gol per Sané che ricevuto un perfetto filtrante di Kimmich in area su buco di De Roon calcia in diagonale a tu per tu con Cillessen, palla troppo larga!

18' cross teso di Draxler dopo una bella giocata di Sané, nuovo corner concesso da Babel

17' dall'altra parte Sané prova a farsi luce in area ma il tuo tentativo è deviato dalla difesa in angolo

16' bell'apertura di Wijnaldum su Dumfries che si fa respingere un tentativo di passaggio

13' ci prova subito Draxler con un tentativo al volo su cross rasoterra dalla sinistra ma alza troppo la mira quindi Van Dijk mura un tentativo di conclusione in area di Uth

12' in campo Sané per Muller e Draxler per Emre Can

10' folata da sinistra di Depay che per due volta prova il cross dal fondo ma prima Hummels quindi Boateng salvano

8' rapida ripartenza olandese ma funziona bene la trappola del fuorigioco che non consente l'ultimo passaggio per mandare un giocatore in porta

7' cross teso a mezz'altezza di Hector verso il primo palo con De Ligt che anticipa tutti in angolo. Sugli sviluppi ottimo disimpegno di Babel che prima intercetta un pericoloso tocco di testa in area di Hummels quindi spazza

4' conclusione da fuori di Dumfries deviato in angolo da Neuer quindi sugli sviluppi solo possesso palla per gli orange che sono dovuti ripartire dal lore estremo difensore

3' difesa attenta su Muller che non riesce a ricevere in area un assist dal fondo

2' chiusura in area su Werner al termine di un bel fraseggio palla a terra dal limite. L'azione era partita da un errato disimpegno della difesa olandese

si riparte! nessun cambio nell'intervallo

1' TEMPO

45' si chiude senza recupero la prima frazione di gioco. Olanda meritatamente in vantaggio 1-0. Ci risentiamo fra qualche minuto per vedere la reazione tedesca nella ripresa

45' cross di Dumfries per la spizzata in area di Depay che aveva dato il via all'azione con palla che si spegne di un soffio a lato alla destra di Neuer!

43' cintura di Babel su Emre Can che ottiene un'interessante punizione sulla trequarti. Batte Kroos ma traiettoria troppo corta a favorire l'anticipo di testa della difesa appena dentro l'area

42' su passaggio di Wijnaldum dalla sinistra bel controllo e tiro di prima con il sinistro dal limite per Depay ma mira imprecisa. Nell'occasione il giocatore avrebbe potuto scegliere una difesa soluzione offensiva servendo un compagno libero

41' cross dalle retrovie di Boateng in area per Uth che incorna di testa senza vedere la sfera che termina piuttosto centralmente tra le braccia del portiere

41' senza fretta l'Olanda che torna a far circolar palla verso destra. Questa volta l'azione non riesce a trovare sbocchi

38' palla in verticale per Muller bravo a inserirsi alla spalle del marcatore ma da posizione defilata in area calcia sull'esterno della rete

37' bello uno due dell'Olanda che porta a calciare dal limite Wijnaldum, conclusione di poco a lato alla destra del portiere proteso in tuffo

36' dall'altra parte buono intervento di testa di Van Dijk su cross morbido di Muller

33' grande diagonale di Ginter che sul palo più lontano toglie la sfera solo da appoggiare a rete per Babel su bel cross di Dumfries dalla destra. Sugli sviluppi attenta la difesa ospite

30' VAN DIJK! VANTAGGIO OLANDA!!! sull'angolo di Depay uscita incerta di Neuer che si ostacola con Hector e Hummels favorendo il primo tentativo di Babel di testa con legno che grazia i tedeschi ma nulla possono sul tap in vincente del capitano sempre di testa nella porta sguarnita

29' sempre sulla destra si sviluppa l'offensiva della squadra di casa che ottiene un nuovo angolo

25' bel gesto tecnico con il tacco per Depay che a destra fa volare Dumfries ma Kimmich è molto bravo prima a contenere la sua avanzata quindi a conquistare persino una punizione

24' angolo concesso sulla destra agli orange, sulla battuta Depay, palla bassa intercettata dalla difesa e squadra che riesce a uscire dalla propria trequarti

22' prova a ordinare le idee l'Olanda che ha sofferto gli ultimi minuti l'avversario

20' chiusura in extremis di De Ligt su Uth con la Germania che beneficia di un nuovo tiro dalla bandierina ma senza effetto

20' punizione dalla sinista con De Ligt che libero la schiaccia debole di testa a pochi passi dal portiere che blocca senza problemi

17' ottima chiusura con una scivolata di Dumfries su Werner e sugli sviluppi del corner dalla sinistra grande conclusione in area di Muller, su sponda di Kroos e ottimo riflesso in tuffo per Cillessen! Sul corner ottenuto nulla di fatto

14' punizione sulla trequarti conquistata da F. De Jong per fallo di Emre Can. Sugli sviluppi cross di Babel intercettato e Germania che riparte bene: tutto in verticale sulla sinistra con ultimo passaggio di Muller in area per Werner che a tu per tu con il portiere ha fretta di calciare e palla a lato

13' tentativo di verticalizzazione di Emre Can intercettato dalla difesa e palla che perviene nella disponibilità di Cillessen

11' nessun pericolo in questo avvio per i tedeschi che tuttavia tengono le maglie poco strette e questo potrebbe consentire agli avversari di infilarli con palloni in verticale

9' Depay in verticale per Wijnaldum ma buona chiusura difensiva sulla trequarti di Hector

6' nuova posizione di fuorigioco segnalato agli orange e tedeschi che provano a cambiare gioco con Werner che scarica dietro quindi non si intende nello scambio al limite Muller ma rimessa in zona d'attacco conquistata

4' chiusura di Van Dijks su tentativo di cross da fondo di Werner, palla in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto con la difesa che può impostare

2' palla filtrante in area per Depay, ottima uscita in presa bassa di Neuer

1' buon ripiegamento di Depay a spezzare il tentativo di impostazione del gioco da parte degli avversari a centrocampo

partiti! calcio d'avvio per la Germania

Squadre sul terreno di gioco, si eseguono ora gli inni nazionali. Mettetevi comodi, vi informeremo sul match in tempo reale.

