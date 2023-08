Olanda – Sudafrica: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olanda D – Sudafrica D di Domenica 6 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali Femminili

SYDNEY – Domenica 6 agosto 2023 , alle ore 04:00 l’Olanda D sfiderà il Sudafrica D per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo Femminile . Le squadre si trovano a incontrarsi dopo l’ultimo precedente del 12 aprile 2022 quando la Olanda D si è imposta con il risultato di 5-1 . Sarà l’arbitro Yoshimi Yamashita incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio Sydney Football Stadium . Sarà coadiuvato dagli assistenti Makoto Bozono e Naomi Teshirogi; quarto ufficiale Oh-Hyeon Jeong. L’Olanda D é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.17 mentre il segno X a 8.50 e la sconfitta a 13. Negli ultimi cinque match l’Olanda D ha conseguito 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 18 gol e subendone 2 . Nella fase a gironi non ha mai perso e fa ben sperare di poter emulare quanto fatto nel Mondiale 2019 dove raggiunse la seconda posizione. Nell’ultima partita il 7-0 sul Vietnam ha dato grande entusiasmo al gruppo. Nei 10 precedenti contro la squadra Africana ha ottenuto ben 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sudafrica D ha conseguito invece 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 11 . Ha sempre segnato nelle partite della fase a gironi dove ha eliminato l’Italia vincendo per 3-2. Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 04:00 al via la diretta.

Tabellino minuto per minuto

Andries Jonker

“Fin dall’inizio dei nostri preparativi, eravamo abbastanza convinti di poter battere ogni avversario in questo torneo. Certo, aiuta se ti qualifichi per primo quando gli Stati Uniti sono nel tuo girone, vinci 7-0 e fai gol meravigliosi. Un anno fa abbiamo visto tutti i tipi di squadre in Europa che erano migliori di noi, ma siamo riusciti a colmare il divario, quindi penso che possiamo giustamente affermare che saremo in grado di vincere contro chiunque, ma dobbiamo farlo accadere”.

Desiree Ellis

“Abbiamo giocato contro l’Olanda alcune volte, anche l’anno scorso prima di andare al WAFCON, è una squadra fantastica. Attraverso l’allenatore Vera (Pauw), che prima era il nostro allenatore, sappiamo molto anche dell’Olanda. Sarà una partita molto dura, hanno giocato davvero bene dalla loro parte ma ora è una partita a eliminazione diretta, è tutto da giocare, non c’è una seconda possibilità, non c’è domani, è il giorno. E faremo in modo di recuperare molto velocemente e prepararci per la partita, è tutto da giocare. Questa squadra ha dimostrato di avere resilienza. Hanno dimostrato di saper essere coraggiosi. Hanno dimostrato che nulla può fermarli se si impegnano e giocano l’uno per l’altro”.

Probabili formazioni di Olanda – Sudafrica

OLANDA (3-5-2): van Domselaar; Spitse, van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, van de Donk, Brugts; Snoeijs, Martens. Ct. Jonker

SUDAFRICA (4-5-1): Swart; Ramalepe, Mbane, Matlou, Dhlamini; Magaia, Gamede, Moodaly, Motlhalo; Seoposenwe, Kgatlana. Ct. Ellis

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Olanda D – Sudafrica D , non sarà trasmessa in diretta tv o streaming ma è possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta. Approfondimenti disponibili sul portale della FIFA.