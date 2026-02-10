Olimpiadi Val di Fiemme: Raimund oro sul Normal Hill, Bresadola 19°

Il tedesco Philipp Raimund vince l’oro sul Normal Hill di Predazzo. Podio inedito e buon 19° posto per Bresadola

PREDAZZO – Il tedesco Philipp Raimund è il nuovo campione olimpico sul Normal Hill di Predazzo. Nella prima gara dei Giochi in Val di Fiemme, il trampolino HS107 incorona un podio inedito, composto da atleti che non avevano mai vinto in Coppa del Mondo.

Raimund domina entrambe le serie e chiude con 274,1 punti, precedendo il polacco Kasper Tomasiak (270,7), autore di una grande rimonta dopo il quarto posto a metà gara. Terzo gradino del podio condiviso da Gregor Deschwanden e Ren Nikaido, appaiati a 266,0 punti.

Ottima la prestazione dell’azzurro Giovanni Bresadola, 19° con 252,7 punti. Il trentino, rientrato quest’anno dopo l’infortunio che lo aveva fermato per l’intera stagione precedente, aveva chiuso la prima serie in 15ª posizione grazie a un salto solido e preciso. Per lui, quella di Predazzo è stata la migliore gara dell’inverno.

Si fermano invece alla prima serie gli altri due italiani in gara: Alex Insam, 37°. Francesco Cecon, 41°

Il programma olimpico sul Normal Hill prosegue oggi con la gara mista a squadre, in programma alle 18:45. L’Italia schiererà: Annika Sieff. Alex Insam. Martina Zanitzer e Giovanni Bresadola.