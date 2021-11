Olympiacos – Eintracht Francoforte 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Olympiacos – Eintracht Francoforte del 4 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Europa League

ATENE – Giovedì 4 novembre, alle ore 18:45 andrà in scena il match Olympiacos – Eintracht Francoforte, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo D di Europa League. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa greci allenati dal ct Pedro Martins, che con 6 punti, 2 vittorie ed una sconfitta sono al secondo posto nel girone, davanti a Fenerbahce e Anversa, rispettivamente a quota 2 e 1 punto. Dall’altra parte del campo troviamo invece proprio a capolista Eintracht allenata da Oliver Glasner, che attualmente è in vetta del girone con 7 punti, e un’eventuale vittoria allo Stadio Karaiskakis del Pireo, renderebbe quasi certa la qualificazione al turno successivo.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: OLYMPIAKOS PIRäUS-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1 SECONDO TEMPO 46' Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l'arbitro da nuovamente inizio alle ostilità! PRIMO TEMPO 45' Termina il primo tempo di Olympiakos Piräus-Eintracht Francoforte. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match 32' L'arbitro è irremovibile, giallo per Aymane Barkok 17' Rete! Daichi Kamada , assist di Rafael Borré riesce a trovare la via del gol 12' Attenzione! Rete di Youssef El-Arabi bravo a realizzare , assist di Henry Onyekuru. Adesso siamo sul risultato di 1 a 0 1' Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro



Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Olympiakos Piräus – Eintracht Francoforte. Mettiamoci comodi per seguire assieme l'esito della gara OLYMPIAKOS PIRäUS: Tomáš Vaclík; Sokratis Papastathopoulos, Ousseynou Ba, Kenny Lala, Oleg Reabciuk, Mady Camara, Yann M'Vila, Aguibou Camara, Henry Onyekuru, Youssef El-Arabi, Georgios Masouras. A disposizione: Ilias Karargyris, Konstantinos Tzolakis, Athanasios Androutsos, Avraam Papadopoulos, Andreas Bouchalakis, Pierre Malong, Mathieu Valbuena, Vasilios Sourlis, Rony Lopes, Marios Vrousai, Tiquinho Soares. Allenatore: Pedro Martins.



EINTRACHT FRANCOFORTE: Kevin Trapp; Evan N'Dicka, Timothy Chandler, Tuta, Kristijan Jakić, Djibril Sow, Daichi Kamada, Makoto Hasebe, Aymane Barkok, Sam Lammers, Rafael Borré. A disposizione: Diant Ramaj, Martin Hinteregger, Almamy Touré, Danny da Costa, Stefan Ilsanker, Sebastian Rode, Jesper Lindstrøm, Jens Hauge. Allenatore: Oliver Glasner.



Reti: al 12' pt Youssef El-Arabi, al 17' pt Daichi Kamada.



La presentazione del match

QUI OLYMPIACOS – La formazione ellenica potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1, schierando dal 1′ Lala, Cissé, Sokratis e Reabciuk in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Camara, M’Vila e Bouchalakis. Sulla trequarti la coppia Camara-Masouras, alle spalle dell’unica punta El Arabi.

QUI EINTRACHT FRANCOFORTE – La formazione allenata da Oliver Glasner potrebbe invece adottare il modulo 3-4-1-2, con Hinteregger, Hasebe e Tuta in difesa. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Touré, Jakic, Sow e Kamada, alle spalle di Kostic sulla trequarti. Tandem offensivo con Borré e Paciencia.

Le probabili formazioni di Olympiacos – Eintracht Francoforte

OLYMPIACOS (4-3-2-1): Vaclik; Lala, Cissé, Sokratis, Reabciuk; M.Camara, M’Vila, Bouchalakis; Camara, Masouras; El Arabi. Allenatore: Pedro Martins

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, Tuta; Touré, Jakic, Sow, Kamada; Kostic; Borré, Paciencia. Allenatore: Oliver Glasner

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Olympiacos – Eintracht Francoforte, in programma per giovedì 4 novembre 2021 alle 18:45, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.