Diretta Padova – FeralpiSalò: risultato in tempo reale

La partita Padova – FeralpiSalò del 05 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C

PADOVA – Domani sera domenica 5 luglio, alle ore 20:45, si disputerà la sfida Padova – FeralpiSalò, utile per il secondo turno dei Playoff di Serie C. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo di riferimento, il Girone C di Serie B, avevano perso l’ultimo match disputato prima della pausa forzata dovuta all’emergenza COVID-19 con la Fermana per 0-1. La squadra ospite, al pari degli avversari, aveva raccolto un punto nella sfida giocata e pareggiata fra le mura di casa contro il Gubbio per 3-3, ed occupava la quinta posizione in graduatoria.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PADOVA:. A disposizione:



FERALPISALò:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Si prevede una gara di difficile lettura sulla carta, visto che, nel percorso maturato nel loro torneo di riferimento, le due compagini si trovavano appaiate nella classifica del Girone B. L’undici veneto ha superato il precedente turno dei play-off in virtù del miglior piazzamento avendo pareggiato l’incontro con la Sambenedettese per 0-0. La FeralpiSalò, invece, si è qualificata senza aver disputato la partita con il Modena, che aveva deciso di non continuare a giocare.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Euganeo di Padova nella serata di domenica 05 luglio, alle ore 20:45 per la gara secca del secondo turno dei Playoff di Serie C. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una buona propensione offensiva e potrebbero regalare molte occasioni da goal.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Padova dovrebbe schierare il trio offensivo composto da Nicastro, Litter e Gabionetta. Hallfredsson troverà spazio al centro del campo. La Feralpisalò del tecnico Sottili, al contrario degli avversari, potrebbe schierare Baldassin e Maiorino dietro a Miracoli, unica punta nel reparto avanzato. Infine, Scarsella potrebbe partire al centro della linea mediana.

PADOVA (4-3-3): Minelli; Pelagatti, Kresic, Aldelkovic, Baraye; Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo; Nicastro, Litter, Gabionetta. Allenatore: Mandorlini.

FERALPISALO (4-3-2-1): Liverani; Zambelli, Legati, Rinaldi, Mordini; Altobelli, Pesce, Scarsella; Baldassin, Maiorino; Miracoli. Allenatore: Sottili.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro determinante.