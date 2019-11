Paganese – Bari 0-1, tabellino e sintesi della partita

Decisiva una rete di Antenucci nella ripresa. I biancorossi centrano il colpo esterno che vale il momentaneo quarto posto in classifica. I dati della partita giocata il 17 novembre 2019

PAGANI – Successo esterno del Bari che grazie a una rete di Antenucci al 26′ della ripresa consente ai biancorossi di conquistare i tre punti. La marcatura arriva su acrobazia dell’attaccante dopo che il portiere era stato protagonista di un ottimo interevento su tentativo da fuoriarea di Neglia. Gara condizionata dal terreno pesante con un’azione significativa per parte nel primo tempo: prima per la Paganese Gaeta all’11’ colpisce sopra la traversa su palla spizzata da Musso quindi su assist di Simeri dalla destra Antenucci di testa sfiora la traversa. Nella ripresa gli ospiti hanno avuto due buone chance prima dell’episodio che ha deciso il match al 9′ con Simeri, debole conclusione e 6 minuti più tardi con Schiavone servito da Simeri che fallisce una sorta di rigore in movimento.

Il tabellino di Paganese – Bari

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (dal 84′ Bonavolontà), Panariello, Stendardo; Mattia (dal 74′ Carotenuto), Capece, Gaeta, Perri (dal 84′ Musso); Guadagni (dal 58′ Scarpa), Alberti. A disposizione: Scevola, Campani, Sbampato, Bramati, Lidin, Acampora. Allenatore: Erra

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Folorunsho (dal 60′ Hamlili), Bianco, Schiavone; Terrani (dal 60′ Neglia); Simeri (dal 80′ Ferrari), Antenucci (dal 90′ Costa). A disposizione: Marfella, Corsinelli, Esposito, Cascione, Scavone, Awua, Kupisz, Floriano. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Santi/Pagliola

Reti: 70′ Antenucci (B)

Ammoniti: Guadagni, Caccetta (P), Bianco, Ferrari, Neglia, Antenucci, Costa (B)

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa