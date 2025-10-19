Diretta Paganese-Sarnese di Domenica 19 ottobre 2025: reti tutte nel primo tempo con Costanzo e Labriola per gli azzurrostellati, accorcia Rajkovic

PAGANI – La Paganese si aggiudica il derby campano contro la Sarnese con un 2-1 maturato nei primi venticinque minuti di gioco. Al “Marcello Torre” la squadra di mister Novelli parte fortissimo e conquista tre punti che la mantengono nelle zone alte della classifica. La Sarnese, pur reagendo con carattere, non riesce a raddrizzare il match.

Cronaca della partita

La gara si apre con ritmi alti e subito la Paganese prende il comando. Al 10’ Costanzo sblocca il risultato con un colpo di testa preciso su cross dalla destra. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio: Labriola raccoglie una respinta corta e lascia partire un destro potente e angolato che non lascia scampo a Petrone.

La Sarnese prova a reagire e al 25’ accorcia le distanze con Rajkovic, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva e a battere Gallo con un rasoterra. Il primo tempo si chiude sul 2-1, con gli ospiti che prendono coraggio e la Paganese che gestisce.

Nella ripresa, la Sarnese aumenta la pressione. Al 19’ La Monica viene pescato in area da Malvestuto, ma Gallo è attento. Al 27’ Rossetti ha una buona occasione, ma il portiere azzurrostellato neutralizza. Mancino sfiora il tris su punizione al 31’, ma Petrone respinge con difficoltà.

Nel finale, Novelli inserisce Pierdomenico per blindare il risultato. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria della Paganese, che conferma solidità e cinismo. La Sarnese resta a metà classifica, con buoni spunti ma poca concretezza.

Tabellino

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Di Biagio, De Nova, Isufi, Piga; Mancino, Pierce, Labriola (dal 22′ st De Feo); Lombardi (dal 44′ st Pierdomenico), Negro, Costanzo (dal 28′ st El Haddadi). A disposizione: Costantini, Figueras, Conson, Odianose, Arganaraz, Gatto. Allenatore: Novelli

SARNESE (4-3-3): Petrone; Malvestuto, Mazzei, Puca (dal 25′ st Velasquez), Codraro; Bottalico (dal 13′ st Santarpia), Virgilio, Carotenuto (dal 29′ st Ferrara); Addessi, Rajkovic, La Monica (dal 22′ st Rossetti). A disposizione: Perina, Solaro, Savor, Donos, Maisto. Allenatore: Parlato

Reti: al 10′ pt Costanzo, al 15′ pt Labriola, al 25′ pt Rajkovic

Ammonizioni: De Nova, Negro

Recupero: 2′ pt, 5′ st

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luigi Pica della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Enrico Antonini della sezione di Bassano del Grappa e Michael Maraboli della sezione di Monza.

La presentazione del match

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 15.00, allo Stadio Marcello Torre, andrà in scena Paganese-Sarnese, match valido per l’ottava giornata del Gruppo H del campionato di Serie D.

La Paganese Calcio 1926 si presenta alla sfida contro l’ASD Sarnese 1926, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00 (ora italiana), con un buon momento di forma. La squadra campana ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite, dimostrando solidità difensiva e un attacco equilibrato. In casa, la Paganese ha costruito gran parte dei propri successi stagionali, mostrando compattezza e intensità nel pressing. L’obiettivo della squadra è dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in zona playoff.

L’ASD Sarnese 1926, invece, attraversa una fase più discontinua. La formazione campana ha subito 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque partite, evidenziando difficoltà sia in fase difensiva che offensiva. In trasferta, la Sarnese ha conquistato meno del 30% dei punti totali, indicando una certa vulnerabilità lontano dalle mura amiche. Tuttavia, la squadra resta pericolosa in fase offensiva, soprattutto sulle palle inattive e nelle ripartenze, situazioni in cui può colpire anche avversari più solidi come la Paganese.

Le statistiche e le quote vedono la Paganese favorita: la vittoria interna è stimata tra il 45% e il 55% di probabilità (quota media 1.80–2.20), il pareggio tra il 25% e il 30% (quota 3.00–3.40), mentre il successo esterno della Sarnese si attesta intorno al 20–30% (quota 3.30–4.50). La tendenza delle ultime giornate suggerisce una gara equilibrata ma con la Paganese leggermente in controllo, grazie a una difesa più organizzata e a un miglior rendimento casalingo.

Il pronostico orienta verso un match con pochi gol e un punteggio contenuto: possibile un risultato come 1-0 o 2-1. Gli esiti più plausibili sono quindi “1” fisso e Under 2,5, con la Paganese che parte con i favori del pronostico ma dovrà prestare attenzione alle ripartenze veloci della Sarnese.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Paganese e Sarnese in televisionesu sul canale 94 del digitale terrestre Campania, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.