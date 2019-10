Fantacalcio, pagelle 10° giornata di Serie B 2019-2020

La decima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

VERONA – La decima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 registra la sconfitta della capolista Crotone a Verona contro il Chievo, che si porta così a -1 dalla vetta della classifica: per i gialloblù a segno Giaccherini e Rdriguez, di Simy il gol del vantaggio dei pitagorici.

Pareggia l‘Empoli in casa contro lo Spezia: a Bidaoui risponde Frattesi. Stesso risultato tra Perugia ed Ascoli con reti di Scamacca e Iemmello, rispettivamente, per ospiti e padroni di casa. Il Pisa batte la Salernitana grazie alle marcature di Di Quinzio e Fabbro, inutile il gol di Jallow. Il Cittadella batte il Livorno con rete di Proia. Il Pescara cade sul campo della Juve Stabia: in vantaggio con Galano, si fa rimontare da Forte e Canotto. Vincono nel finale Entella e Pordenone, rispettivamente, contro Cosenza e Venezia: per i liguri decisivo il gol di Poli, per i friulani quello di Strizzolo.

Mancano ancora i due posticipi. Il Benevento, primo con 18 punti a pari merito con il Crotone, affronta la Cremonese, tredicesima a quota 12. Il Frosinone, soltanto sedicesimo con 10 punti ospita il Trapani, fanalino di coda del torneo con quattro lunghezze in meno.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Martedì 29 ottobre

21.00

Chievo – Crotone (pagelle – tabellino)

Cittadella – Livorno (pagelle – tabellino)

Empoli – Spezia (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Pescara (pagelle – tabellino)

Perugia – Ascoli (pagelle – tabellino)

Pisa – Salernitana (pagelle – tabellino)

Venezia – Pordenone (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Cosenza (pagelle – tabellino)

Mercoledì 30 ottobre

19.00

Benevento – Cremonese (pagelle – tabellino)

21.00

Frosinone – Trapani (pagelle – tabellino)