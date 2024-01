Pagelle 20° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 20° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

GENOVA – La prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2023/2024 fa registrare un primo tentativo di fuga dell’Inter. I nerazzurri rifilano un secco 1-5 al Monza con doppiette di Lautaro e Calhanoglu e gol di Thuram e si portano a + 5 dalla Juventus, che giocherà martedì sera contro il Sassuolo. Di Pessina su rigore il gol dei brianzoli.

Il Milan blinda il terzo posto con il successo tutto francese contro la Roma: a segno Adli, Giroud e Theo Hernandez, che chiude la partita dopo che Paredes aveva accorciato le distanze dal dischetto. Crisi della Roma che ha vinto solo una volta nelle ultime sei partite. Quinta vittoria di fila (quattro in campionato più il derby della Capitale in Coppa Italia) per la Lazio: alla squadra di Sarri, per avere la meglio sul Lecce, basta un gol di Felipe Anderson.

La Fiorentina conquista soltanto un punto contro l’Udinese ma rafforza il suo quarto posto perché il Bologna esce sconfitto dal campo del Cagliari, che torna ad esultare dopo un mese. Per i felsinei di Thiago Motta brutto momento dopo un avvio di stagione scoppiettante. Torna al successo anche il Napoli che si aggiudica il derby e costringe all’ultimo posto la Salernitana grazie alle reti di Politano su rigore e Rrhamani

Vittoria importante del Verona contro l’Empoli, che si porta a +4 dai toscani e tiene testa al Cagliari. Finisce a reti bianche Genoa – Torino.

Mancano ancora due posticipi: Atalanta – Frosinone e martedì sera Juventus – Sassuolo.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 15 gennaio 2024 con le seguenti modalità. Iscrizione gratuita ai tornei di Fantamagic con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 13 gennaio 2024

15.00

Genoa-Torino (pagelle – tabellino)

Napoli-Salernitana (pagelle – tabellino)

18.00

Verona-Empoli (pagelle – tabellino)

20.45

Monza-Inter (pagelle – tabellino)

Domenica 14 gennaio 2024

12.30

Lazio-Lecce (pagelle – tabellino)

15.00

Cagliari-Bologna (pagelle – tabellino)

18.00

Fiorentina-Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Milan-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 15 gennaio 2024

20.45

Atalanta-Frosinone (pagelle – tabellino)

Martedì 16 gennaio 2024

20.45

Juventus-Sassuolo (pagelle – tabellino)