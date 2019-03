Fantacalcio, pagelle 27° giornata di Serie B 2018-2019

L’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B 2018-19. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

BRESCIA – La ventisettesima giornata del campionato di Serie B si apre con il ritorno al successo dopo un mese del Foggia, che batte il Cosenza grazie all’autorete di Dermaku e si allontana momentaneamente dalla zona playout.

Le sorprese arrivano sabato pomeriggio quando la capolista Brescia, dopo tredici risultati utili consecutivi, cade in casa sotto i colpi del Cittadella: a decidere è il gol di Finotto. Ne approfitta il Palermo che, battendo il Lecce grazie alle reti di Trajkovski e Puscas si porta al secondo posto a -2 dalle Rondinelle; i pugliesi restano invece fermi a quota 41. Turno favorevole anche per il Pescara, che, battendo lo Spezia con gol di Mancuso e Crecco, si porta a tre lunghezze dalla vetta. Bene il Perugia che si impone 3-1 sulla Salernitana: a segno Carraro, Falzerano e Sadiq; inutile il gol di Lopez. Finisce 1-1 tra Carpi e Ascoli con reti di Ngombo e capitan Poli mentre lo scontro salvezza tra Padova e Crotone si conclude a reti inviolate. Il Verona batte di misura il Venezia: decisivo il gol di Di Gaudio.

Manca ancora la Monday Night tra Livorno e Benevento. La squadra toscana proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Spezia e in classifica è sedicesima con 23 punti. I sanniti, in caso di vittoria, si porterebbero a -1 dal Brescia.

Venerdì 1 marzo

21.00

Foggia-Cosenza (tabellino)

Sabato 2 marzo

15.00

Brescia-Cittadella (tabellino)

Padova-Crotone (tabellino)

Carpi-Ascoli (tabellino)

18.00

Palermo-Lecce (tabellino)

Domenica 3 marzo

15.00

Perugia-Salernitana (tabellino)

Pescara-Spezia (tabellino)

21.00

Verona – Venezia (tabellino)

Lunedì 4 marzo

21.00

Livorno-Benevento (tabellino)