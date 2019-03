Pagelle 26° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 7° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – Nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A Cagliari batte a sorpresa l’Inter: apre le marcature una autorete di Perisic, pareggia Lautaro Martinez ma Pavoletti realizza il gol decisivo. In virtù di questo risultato i nerazzurri vengono scavalcati dal Milan, che batte il Sassuolo grazie a un autogol di Lirola. Pirotecnico 3-3 tra Empoli e Parma. I ducali passano tre volte in vantaggio (con Gervinho, Luca Rigoni e Bruno Alves) e altrettante volte si fanno raggiungere dai toscani, in gol con Dell’Orco, Caputo su rigore e autorete di Bruno Alves. La Lazio si aggiudica il derby capitale con un sonoro 3-0 rifilato alla Roma, firmato da Caicedo, Immobile e Cataldi.

Nel lunch match domenicale il Torino travolge il Chievo con reti di Belotti, Rincon e Zaza. La Sampdoria vince in casa della Spal e continua a sperare in un posto in Europa: doppietta del solito Quagliarella e gol di Kurtic. Vittoria importante in chiave salvezza dell’Udinese sul Bologna: a segno De Paul e Pussetto; di Palacio la rete dei felsinei. A Marassi il Genoa non riesce ad approffittare della superiorità numerica per l’espulsione di Cassata e non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone. L’Atalanta batte la Fiorentina e conquista il sesto posto: Gomez, Ilicic e Gosens ribaltano il vantaggio iniziano il vantaggio iniziale di Muriel.

Nel posticipo serale la Juventus sbanca il San Paolo e si porta a +16 dal Napoli: reti di Pjanic, Emre can e Callejon. Espulsi Meret e Pjanic; rigore sbagliato da Insigne.

Dove e quando trovare le pagelle della ventiseiesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 4 marzo su www.fantacalcionews.com. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 5 marzo 2019 ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

Venerdì 1° marzo

20.30

Cagliari – Inter (pagelle – tabellino)

Sabato 2 marzo

15.00

Empoli – Parma (pagelle – tabellino)

18.00

Milan – Sassuolo (pagelle – tabellino)

20.30

Lazio – Roma (pagelle – tabellino)

Domenica 4 marzo

12.30

Torino – Chievo (pagelle – tabellino)

15.00

Genoa – Frosinone (pagelle – tabellino)

Spal – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Udinese – Bologna (pagelle – tabellino)

18.00

Atalanta – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.30

Napoli – Juventus (pagelle – tabellino)