Serie A, Udinese – Bologna 2-1: il tabellino del match

UDINE – Termina con il risultato di 2-1 il match tra Udinese e Bologna valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Apre le danze De Paul dal dischetto dopo una clamorosa ingenuità di Poli, che prima si fa soffiare la sfera da Pussetto e poi lo atterra in area. Il Bologna reagisce e trova il pari con Palacio, che in tap in trasforma in oro l’assist di Orsolini. Nella seconda frazione, però, i padroni di casa tornano in vantaggio con un altro argentino: cross di Stryger Larsen per Pussetto, che salta più in alto di tutti e con la testa trafigge Skorupski per il definitivo 2-1.

Il tabellino del match

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, De Maio, Nuytinck; ter Avest (30′ st Sandro), Larsen, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto (42′ st Lasagna), Okaka (45’+2′ st Teodorszyk) . Allenatore: Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli (20′ st Donsah), Dzemaili (30′ st Nagy); Orsolini, Soriano (34′ st Sansone), Palacio; Santander. Allenatore: Mihajlovic

Reti: 25′ pt rig. De Paul, 33′ st Pussetto (U); 39′ pt Palacio (B)

Ammonizioni: Poli, Santander, Dijks (B); Mandragora, Zeegelaar, Okaka (U)

Espulsioni:

Recupero: 1′ pt; 3′ st.

Stadio: Dacia Arena