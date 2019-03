Genoa – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

GENOVA – Domenica 3 marzo alle ore 15:00, presso lo stadio Luigi Ferraris, avrà inizio il match tra Genoa e Frosinone valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Prandelli, che nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Chievo ed è reduce da cinque risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta risale allo scorso 21 gennaio nel match casalingo contro il Milan, perso per 0-2, ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 29 punti. Dall’altra parte il Frosinone, capitolato solo nei minuti di recupero nello scorso match contro la Roma ma che naviga in acque decisamente poco tranquille. La salvezza è distante cinque punti e in questo stadio, poche settimane fa, la truppa di Baroni è riuscita a sconfiggere la Sampdoria.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 3 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Il 4-3-1-2 proposto nell’ultima uscita non ha dato i suoi frutti, Prandelli è pronto a tornare al 4-3-3. Radu tra i pali, davanti a lui la difesa composta da Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito. A centrocampo spazio a Radovanovic in cabina di regia, ai suoi lati agiranno Lerager ed uno tra Bessa e Rolon, col primo in vantaggio. In attacco Lazovic e Kouamé si muoveranno ai lati di Sanabria.

QUI FROSINONE – Baroni risponde col consueto 3-5-2. In porta ci sarà Sportiello, mentre la linea difensiva sarà formata da Goldaniga, Salamon e Capuano. Sulle fasce pronti Molinaro sulla sinistra ed uno tra Zampano e Beghetto sulla destra, col primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo, invece, spazio a Chibsah, Viviani e Cassata. Inamovibile Ciano, il suo partner d’attacco sarà uno tra Ciofani e Pinamonti, ballottaggio apertissimo.

Dove vederla in TV e Streaming

Il match Genoa – Frosinone sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e potrete seguirlo tramite smartphone, tablet, console, pc e smart tv.

Le probabili formazioni

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa/Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano/Beghetto, Chibsah, Viviani, Cassata; Ciano, Ciofani/Pinamonti. Allenatore: Baroni

Stadio: Luigi Ferraris, “Marassi”.