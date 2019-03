Pescara – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Spezia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

PESCARA – Domenica 3 marzo alle ore 15 si giocherà Pescara – Spezia, incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione abruzzese che viene dalla sconfitta di Benevento ed in classifica occupa la quarta posizione, in coabitazione con il Lecce, con 41 punti. Dall’altra parte c’è la squadra ligure che è reduce dal successo largo contro il Livorno ed in classifica occupa la settima posizione con 37 punti conquistati.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 3 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – La formazione adriatica dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Ciofani e Balzano sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gravillon e Scognamiglio. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Melegoni mezze ali mentre davanti Marras alle spalle della coppia d’attacco formata da Mancuso e Monachello.

QUI SPEZIA – La compagine di Marino dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Lamanna in porta, reparto difensivo composto da Vignali e Augello sulle fasce mentre nel mezzo Terzi e Ligi. A centrocampo Mora in cabina di regia con Bartolomei e Ricci mezze ali mentre davanti tridente d’attacco composto da Okereke, Galabinov e Bidaoui.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Spezia, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Spezia

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras, Mancuso, Monachello. Allenatore: Pillon

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Mora, Ricci; Galabinov, Okereke, Bidaoui. Allenatore: Marino

STADIO: Adriatico