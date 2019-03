Serie A, Atalanta-Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

BERGAMO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Atalanta e Fiorentina nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per l’Atalanta con Gomez alle spalle della coppia d’attacco formata da Ilicic e Zapata mentre la Fiorentina risponde col 3-4-3 con il tridente offensivo composto da Muriel, Simeone e Chiesa.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Palomino, Reca, Pessina, Hateboer, Ibanez, Kulusevski, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-4-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Milenkovic; Biraghi, Edimilson, Veretout, Laurini; Muriel, Simeone, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Norgaard, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Hancko, Benassi, Graiciar, Hugo. Allenatore: Pioli