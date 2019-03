Udinese – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 3 marzo alle ore 15 andrà in scena Udinese – Bologna, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione bianconera che nello scorso turno non ha giocato (match con la Lazio rinviato) ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 22 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra emiliana che viene dalla sconfitta interna contro la Juventus ed in classifica occupa la diciottesima posizione con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 3 marzo alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – La formazione di Nicola dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da De Maio, Nuytinck ed Ekong. A centrocampo Sandro in cabina di regia con Mandragora e De Paul mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e Zeegelar. In attacco tandem offensivo composto da Pussetto e Lasagna.

QUI BOLOGNA – La compagine emiliana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Dijks sulle corsie esterne mentre nel mezzo Danilo e Lyanco. A centrocampo Nagy in cabina di regia con Poli e Soriano mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Sansone, Santander e Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Bologna, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport HD (253), e in streaming per tutti gli abbonati con l’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese – Bologna

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Ekong; Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Nicola

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Nagy, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Dacia Arena