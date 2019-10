Dionisi e Palombi autori dei gol prendono 7, buona prova anche per Soddimo che si guadagna 6,5 in pagella. Il peggiore Ceravolo mai entrato in partita si prende 5,5 come voto

CREMONA – Il pari non accontenta nessuna delle due squadre, entrambe non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione e non riescono ancora a svoltare. Primo tempo la Cremonese ha il possesso del gioco per tutti i 45 minuti ma l’unica occasione degna di nota è per il Frosinone che con Ciano, servito in area di rigore da Dionisi, tira a giro con il sinistro ma Ravaglia in tuffo devia il pallone sull’esterno del campo. Nella ripresa subito i ciociari vicinissimi al vantaggio con Haas che in contropiede, ben servito da Ciano, a tu per tu con Ravaglia la mette fuori di pochissimo a lato alla sinistra del portiere. É solo una prova per il preludio al vantaggio degli ospiti che in contropiede con Haas porta palla, la passa a Beghetto che di prima intenzione la mette subito in mezzo per Dionisi che non può sbagliare. Baroni al minuto 79 fa entrare Palombi che pochi minuti più tardi sfrutta un bellissimo cross di Mogos e di testa la mette alle spalle di Bardi. L’attaccante ha anticipato Zampano. Finale da brividi e al minuto 94 l’arbitro annulla il gol a Valzania che dal limite, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha tirato una sassata che è entrata in porta; Deli era in posizione attiva sulla conclusione del centrocampista.

PAGELLE DI CREMONESE – FROSINONE

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia 6.5; Caracciolo 6, Bianchetti 6, Ravanelli 6; Mogos 6, Kingsley 5.5 (79′ Palombi 7), Castagnetti 6, Valzania 6, Migliore 6; Soddimo 6.5 (86′ Deli s.v.), Ceravolo 5.5 (65′ Ciofani 6). A disposizione: Volpe, De Bono, Claiton, Terranova, Renzetti, Zortea, Gustafson, Boultan. Allenatore: Baroni

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6.5; Brighenti 6, Ariaudo 6, Capuano 6; Zampano 5.5, Rohden 6 (84′ Maiello s.v.), Gori 6, Haas 6.5, Beghetto 6; Ciano 6, Dionisi 7 (78′ Novakovich s.v.). A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Eguelfi, Salvi, Szyminski, Krajnc, Tribuzzi, Vitale, Citro, Matarese. Allenatore: Nesta

Reti: 71′ Dionisi (F), 83′ Palombi (C)

Assist: Beghetto (F) Mogos (C)

Ammonizioni: Zampano (F)

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 5′ minuti nel secondo tempo.