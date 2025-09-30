Voti fantacalcio e highlights di Genoa-Lazio, per la 5° giornata di Serie A 2025/2026: Cancellieri è il migliore del match

GENOVA – La Lazio espugna il Ferraris con un netto 3-0 contro il Genoa, nella 5ª giornata di Serie A 2025/2026. Una prestazione autoritaria e ben orchestrata dalla squadra di Sarri, che ha trovato il vantaggio immediato con Matteo Cancellieri, eletto migliore in campo. A segno anche Castellanos e Zaccagni, in una gara che ha visto i biancocelesti brillare in ogni reparto.

Matteo Cancellieri ha impiegato appena tre minuti per lasciare il segno. Con un inserimento fulmineo e un destro preciso, ha battuto Leali e sbloccato la gara. Ma il suo contributo non si è fermato al gol: ha dominato la corsia destra con accelerazioni continue, dribbling efficaci e movimenti intelligenti.

Cancellieri ha creato superiorità numerica, ha dialogato con Zaccagni e Castellanos, e ha mostrato una maturità tattica che lo rende sempre più centrale nel progetto di Sarri. Ha sfiorato il raddoppio in due occasioni e ha contribuito anche in fase di ripiegamento.

Una prestazione da top per il fantacalcio: voto alto, bonus e leadership offensiva. Il suo impatto è stato decisivo e costante.

I migliori per squadra

Genoa

Martin (5.5) – Il meno negativo tra i rossoblù. Ha provato a spingere sulla fascia sinistra con qualche iniziativa.

Carboni (5.5) – Subentrato nella ripresa, ha mostrato buona volontà e qualche spunto.

– Subentrato nella ripresa, ha mostrato buona volontà e qualche spunto. Ekuban (5.5) – Ha dato vivacità all’attacco, pur senza trovare il guizzo.

– Ha dato vivacità all’attacco, pur senza trovare il guizzo. Stanciu (5.5) – Ha cercato di dare ordine al centrocampo, ma è stato poco supportato.

Lazio

Matteo Cancellieri (7.5) – Il migliore del match. Gol al 3′, dribbling, accelerazioni e qualità costante.

Castellanos (7.5) – Gol e assist, sempre nel vivo dell’azione offensiva.

– Gol e assist, sempre nel vivo dell’azione offensiva. Zaccagni (7) – Firma il terzo gol con freddezza e si muove con intelligenza tra le linee.

– Firma il terzo gol con freddezza e si muove con intelligenza tra le linee. Marusic / Gila / Romagnoli / Pellegrini (6.5) – Tutti solidi e precisi, hanno annullato l’attacco genoano.

GENOA (4-2-3-1): Leali 5.5; Norton-Cuffy 5, Ostigard 4.5, Vasquez 5, Martin 5.5 (dal 28′ st Venturino s.v.); Masini 5 (dal 23′ st Stanciu 5.5), Frendrup 5; Ellertsson 5, Malinovsky 5 (dal 23′ st Ekhator 5.5), Vitinha 5.5 (dal 23′ st Carboni 5.5); Colombo 5 (dal 23′ st Ekuban 5.5) A disposizione.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Erlykke, Sabelli, Marcandalli, Martinez, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6.5; Marusic 6.5 (dal 31′ st Hysaj 6), Gila 6.5 (dal 37′ st Pedro s.v.), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5 (dal 24′ st Tavares 6); Basic 6 (dal 37′ st Patric s.v.), Cataldi 6; Cancellieri 7.5, Dia 6, Zaccagni 7; Castellanos 7.5 (dal 37′ st Provstgaard s.v.). A disposizione: Mandas, Furlanetto,, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 3′ pt Cancellieri, al 29′ pt Castellanos, al 17′ st Zaccagni

Ammonizioni: Vasquez, Norton-Cuffy, Cataldi, Masini, Malinovskyi

Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa

Assist: Castellanos, Marusic,



Gol vittoria: Cancellieri



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Martin, Cancellieri