Pagelle Lazio-Cremonese: Baschirotto, solidità difensiva

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Cremonese, per la 16° giornata di Serie A 2025/2026: Baschirotto è il migliore del match

ROMA – Nella sfida del 20 dicembre 2025, valida per la 16ª giornata di Serie A, Lazio e Cremonese chiudono sullo 0-0 una gara intensa, fisica e ricca di duelli individuali. Le difese prevalgono sugli attacchi e i migliori in campo sono proprio due centrali: Gila per la Lazio e Baschirotto per la Cremonese, quest’ultimo eletto MVP del match.

La gara di Baschirotto è un manifesto di solidità difensiva. Il centrale della Cremonese interpreta la partita con una concentrazione totale, imponendosi in ogni duello e diventando il riferimento assoluto del reparto. Castellanos e Pedro provano a muoverlo, ma lui non concede nulla: contrasti vinti, anticipi puliti, corpo sempre messo nel modo giusto. La Lazio cerca spesso la profondità, ma trova un muro. Baschirotto legge in anticipo le intenzioni degli avversari, accorcia con i tempi giusti e guida la linea con autorevolezza. Nei momenti in cui la Lazio aumenta la pressione, lui sale ulteriormente di livello. Non ha bisogno di gesti plateali: la sua presenza basta a dare sicurezza a tutto il reparto. Terracciano e Pezzella beneficiano della sua capacità di comandare la linea e di dettare i tempi delle uscite.

I migliori per squadra

Lazio

Gila – 6.5 Il più brillante dei biancocelesti. Guida la retroguardia con personalità, anticipi puliti e letture sempre puntuali. È lui a tenere in piedi la squadra nei momenti più complicati.

Romagnoli – 6.5 Solido, concentrato, impeccabile nei duelli aerei. In coppia con Gila forma un muro difficile da superare.

Provedel – 6 Non deve compiere interventi straordinari, ma è sempre attento e sicuro nelle uscite. Gestisce bene la profondità.

Marusic – 6 Spinge quando può, copre con ordine e offre equilibrio sulla fascia destra.

Guendouzi – 6 Intensità e recuperi. Non trova la giocata risolutiva, ma resta tra i più continui in mezzo al campo.

Cremonese

Baschirotto – 6.5 Il migliore in campo. Dominante fisicamente, sempre in anticipo, guida la difesa con autorità.

Bondo – 6.5 Dinamismo e presenza costante. Recupera palloni, spezza il ritmo avversario e dà ordine alla manovra.

Terracciano – 6.5 Attento, pulito nelle chiusure, efficace nelle letture laterali. Prestazione di grande affidabilità.

Audero – 6 Sicuro nelle uscite e preciso nelle respinte. Trasmette tranquillità al reparto.

Grassi – 6 Ordine e geometrie. Aiuta la squadra a uscire dal pressing e mantiene lucidità nei momenti più tesi.

LAZIO: Provedel I. 6, Marusic A. 6, Gila M. 6.5, Romagnoli A. 6.5, Pellegrini Lu. 6 (dal 37′ st Lazzari M. s.v.), Guendouzi M. 6, Cataldi D. 5.5, Vecino M. 5 (dal 19′ st Belahyane R. 6), Cancellieri M. 5.5, Castellanos T. 5, Pedro 5.5 (dal 19′ st Noslin T. 6). A disposizione: Belahyane R., Farcomeni V., Fernandes S., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Patric, Provstgaard O., Tavares N. Allenatore: Sarri M..

CREMONESE: Audero E. 6, Terracciano F. 6.5, Baschirotto F. 6.5, Folino F. 6 (dal 25′ st Ceccherini F. 5), Barbieri T. 6 (dal 43′ st Floriani R. s.v.), Grassi A. 6 (dal 24′ st Vandeputte J. 6), Bondo W. 6.5, Pezzella G. 6, Johnsen D. 5.5 (dal 31′ st Zerbin A. 6), Bonazzoli F. 6 (dal 31′ st Sanabria A. 6), Vardy J. 5. A disposizione: Ceccherini F., Faye M., Floriani R., Lordkipanidze D., Moumbagna F., Nava L., Sanabria A., Sarmiento J., Silvestri M., Valoti M., Vandeputte J., Vazquez F., Zerbin A. Allenatore: Nicola D..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: –

Ammonizioni: al 38′ pt Pedro (Lazio), al 32′ st Romagnoli A. (Lazio), al 35′ st Guendouzi M. (Lazio), al 45’+2 st Gila M. (Lazio) al 43′ pt Grassi A. (Cremonese), al 23′ st Barbieri T. (Cremonese), al 36′ st Pezzella G. (Cremonese).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: –



Gol vittoria: –



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Gila, Baschirotto