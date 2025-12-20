Lazio-Cremonese 0-0: all’Olimpico vince l’equilibrio, biancocelesti poco incisivi

Diretta Lazio-Cremonese di sabato 20 dicembre 2025: poche emozioni all’Olimpico, Audero e Provedel quasi inoperosi

ROMA – Finisce senza reti la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cremonese, un 0-0 che racconta una partita bloccata, tattica e con pochissime occasioni da gol. La squadra di Sarri prova a fare la gara, ma fatica a trovare spazi contro una Cremonese compatta, ben organizzata e sempre attenta nelle chiusure. I biancocelesti costruiscono tanto possesso ma pochissima pericolosità, mentre la formazione di Nicola si affida a ordine difensivo e ripartenze sporadiche. Ne esce un pareggio giusto, che lascia qualche rimpianto alla Lazio e soddisfazione ai grigiorossi per il punto conquistato in trasferta.

Indice

Tabellino

LAZIO: Provedel I., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu. (dal 37′ st Lazzari M.), Guendouzi M., Cataldi D., Vecino M. (dal 19′ st Belahyane R.), Cancellieri M., Castellanos T., Pedro (dal 19′ st Noslin T.). A disposizione: Belahyane R., Farcomeni V., Fernandes S., Furlanetto A., Lazzari M., Mandas C., Noslin T., Patric, Provstgaard O., Tavares N. Allenatore: Sarri M..

CREMONESE: Audero E., Terracciano F., Baschirotto F., Folino F. (dal 25′ st Ceccherini F.), Barbieri T. (dal 43′ st Floriani R.), Grassi A. (dal 24′ st Vandeputte J.), Bondo W., Pezzella G., Johnsen D. (dal 31′ st Zerbin A.), Bonazzoli F. (dal 31′ st Sanabria A.), Vardy J.. A disposizione: Ceccherini F., Faye M., Floriani R., Lordkipanidze D., Moumbagna F., Nava L., Sanabria A., Sarmiento J., Silvestri M., Valoti M., Vandeputte J., Vazquez F., Zerbin A. Allenatore: Nicola D..

Reti: –

Ammonizioni: al 38′ pt Pedro (Lazio), al 32′ st Romagnoli A. (Lazio), al 35′ st Guendouzi M. (Lazio), al 45’+2 st Gila M. (Lazio) al 43′ pt Grassi A. (Cremonese), al 23′ st Barbieri T. (Cremonese), al 36′ st Pezzella G. (Cremonese).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

L’arbitro

Sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Lazio-Cremonese, match valido match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00. Per il direttore di gara sono 20 i precedenti con Lazio: 13 vittorie, due pareggii e quattro sconfitte. Per quel che riguarda la Cremonese gli incroci sono stati 7 con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Cremonese

Sono 29 i precedenti tra Lazio e Cremonese tra Serie A e Serie B. Il bilancio è a favore dei capitolini che hanno trovato la vittoria per quattordici volte contro le otto dei lombardi, sette sono le volte che le due squadre hanno terminato la sfida in parità. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 maggio 2023 quando la Lazio vinse per 3-2 con una rete nel finale di Milinkovic-Savic.

Presentazione del match

Domenica 20 dicembre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Cremonese, match valido match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla vittoria arrivata controil Parma al Tardini dove la Lazio, in nove uomini contro undici, ha trovato i tre punti grazie alla rete di Noslin. La squadra di Sarri occupa l’ottava posizione in classifica con 22 punti frutto di sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Cremonese. I lombardi sono undicesimi in classifica con 20 punti e nelle prime quindici giornate ha avuto un rendimento decisamente quilibrato: cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con 18 gol fatti e 18 gol subiti. I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta arrivata sul campo del Torino per una rete a zero.

La gara sarà affidata al sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato da Paolo Laudato e Mattia Regattieri, il quarto uomo sarà Kevin Bonacina, mentre al VAR andranno Giacomo Camplone con Gianluca Manganiello.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Pelegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto Guendouzi, Cataldi e Vecino mentre il tridente offensivo vedrà Pedro e Cancellieri ali con Castellanos unica punta.

QUI CREMONESE – Gli ospiti guidati da Davide Nicola risponderanno con il 3-5-2. Audero sarà il portiere con Terracciano, Baschirotto e Bianchietti a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo ci saranno Barbieri e Pezzella con Grassi, Bondo e Vandeputte a completare il raparto centralemente. Il tandem offensivo sarà composto da Vardy e Bonazzoli.

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Cremonese valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Cremonese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.