Voti fantacalcio e highlights di Lecce-Lazio, per la 22° giornata di Serie A 2025/2026: Ramadami è il migliore del match

LECCE – Al Via del Mare finisce senza reti, ma Lecce‑Lazio non è stata una partita priva di contenuti. Intensità, duelli e grande attenzione tattica hanno caratterizzato una sfida in cui i due migliori in campo sono stati Ramadani, faro del Lecce, e Provedel, decisivo per la Lazio. La gara, equilibrata e combattuta, ha messo in luce alcuni interpreti di alto livello da entrambe le parti.

La partita di Ylber Ramadani è stata un esempio di completezza e maturità tattica. Il centrocampista albanese ha interpretato ogni fase con lucidità, diventando il punto di riferimento costante per il Lecce. Ha recuperato palloni con tempismo perfetto, ha schermato le linee di passaggio verso gli uomini più pericolosi della Lazio e ha dato ordine alla costruzione, scegliendo sempre la soluzione più efficace. La sua presenza ha permesso alla squadra di mantenere compattezza e ritmo, trasformandolo nel vero baricentro emotivo e tecnico della gara. È stato il giocatore che più ha inciso sull’equilibrio complessivo del match, confermando il suo ruolo centrale nel progetto di Di Francesco.

Lecce Ramadani – 7 (MVP del match) Prestazione totale: ordine, aggressività, letture perfette. È il motore della squadra.

Falcone – 6.5 Sempre sicuro, guida la difesa e trasmette tranquillità nei momenti più delicati.

Coulibaly – 6.5Dinamismo e qualità nelle uscite palla al piede. Uno dei più continui.

Tiago Gabriel – 6.5Personalità e intensità: vince molti duelli e dà ritmo alla manovra.

Siebert – 6Attento e pulito negli interventi, limita gli attaccanti biancocelesti.

Lazio

Provedel – 7 Il migliore dei biancocelesti: salva il risultato con due interventi decisivi.

Romagnoli – 6.5 Leader difensivo, impeccabile nelle chiusure e nelle letture preventive.

Gila – 6.5 Concentrato, aggressivo, preciso. Una delle certezze della retroguardia.

Zaccagni – 6 Prova a creare superiorità, è il più vivace tra gli uomini offensivi.

Taylor – 6 Ordinato e utile in entrambe le fasi, dà equilibrio alla squadra.

I migliori per squadra

LECCE: Falcone © 6.5, Siebert 6, Štulić 5.5 (dal 19′ st Cheddira 6), Gandelman 6, Veiga 6, Banda 6 (dal 19′ st Sottil 6), Ramadani 7, Gallo 6, Coulibaly 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Pierotti 6 (dal 43′ st Morente s.v.). A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Ndaba, Morente, Fofana, N’Dri, Pérez, Jean, Kouassi, Sottil, Kaba, Ngom, Maleh, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco

LAZIO: Provedel 7, Vecino 5.5 (dal 19′ st Dele-Bashiru 6), Zaccagni © 6, Romagnoli 6.5, Dia 5 (dal 19′ st Ratkov 5.5), Cancellieri 5 (dal 37′ st Isaksen s.v.), Taylor 6, Basic 5.5, Lazzari 6 (dal 28′ st Pellegrini 6), Gila 6.5 (dal 19′ st Provstgaard 6), Marušić 6. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Nuno Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: –

Ammonizioni: Veiga, Provstgaard, Tiago Gabriel

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: –



Gol vittoria: –



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Ramadami, Provedel