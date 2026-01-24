Lecce-Lazio: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Lecce-Lazio di sabato 26 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

LECCE – Sabato 24 gennaio, nella cornice dello Stadio Via del Mare di Lecce andrà in scena Lecce-Lazio, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida in terra salentina dopo il crollo dell’Olimpico che ha visto la squadra di Sarri perdere in casa contro il Como per tre a Zero cadendo sotto i colpi di Baturina e Nico Paz. La Lazio al momento è nona in classifica con 28 punti frutto di sette vittorie, sette pareggi e sette sconfitte.

A ricevere la Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Lecce di Eusebio Di Francesco. I salentini hanno perso le ultime quattro partite di campionato giocate contro Roma, Parma, Inter e Milan. I giallorossi sono hanno solo tre punti in più rispetto al Verona ultimo in classifica. La gara sarà affidata allo sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova coadiuvato da Imperiale e Bahri, il quarto uomo sarà Rapuano, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Abisso.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LECCE-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: LECCE-LAZIO Sabato 24 gennaio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Lecce-Lazio, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Via del Mare di Lecce, calcio d’inizio alle ore 20:45. I precedenti per la Lazio con questo direttore di gara sono dodici: otto vittorie un pareggio e tre sconfitte. Per il Lecce, invece, sono stati quattordici gli incroci con il fischietto piemontese: quattro vittorie, due pareggi e otto sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Lecce

I precedenti tra le due squadre sono 47, nei quali la Lazio ha trionfato 23 volte, il Lecce 13, mentre dodici sono stati i pareggi. Nel girone di andata, nella gara giocata all’Olimpico di Roma, la Lazio si è imposta per due reti a zero con le reti di Guendouzi e Noslin.

Presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa guidati da Di Francesco si schiereranno con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Falcone mentre la difesa a quattro sarà composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. I due in mediana saranno Coulibaly e Ramadani con Pierotti, Gandelman e Sottil che agiranno alle spalle di Stulic.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Provstgaard a completare il reparto centralmente. I tre a centrocampo saranno Basic, Belahyane e Taylor con Cancellieri, Ratkov e Zaccagni a formare il tridente offensivo

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

LECCE (4-2-3-1):Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni; Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lecce-Lazio valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lecce-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.