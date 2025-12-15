Pagelle Lecce-Pisa: Stulic, personalità e movimenti intelligenti

Voti fantacalcio e highlights di Lecce-Pisa, per la 15° giornata di Serie A 2025/2026: Stulic è il migliore del match

LECCE – Il Lecce conquista tre punti preziosi nella 15ª giornata di Serie A 2025/26 grazie al gol di Nikola Stulic, subentrato nella ripresa e capace di firmare la rete che ha deciso il match contro il Pisa. Una partita combattuta, con i salentini più concreti e i toscani incapaci di trovare la via del gol.

Il giovane attaccante del Lecce è stato il vero protagonista della serata. Inserito da Di Francesco al 67’, ha saputo sfruttare al meglio l’assist di Banda, firmando al 72’ la rete che ha deciso la partita. La sua prestazione non si limita al gol: Stulic ha mostrato personalità, movimenti intelligenti e capacità di attaccare la profondità, dando nuova linfa all’attacco salentino.

La sua rete, arrivata da subentrato, conferma la capacità di incidere anche a partita in corso, qualità preziosa per un attaccante giovane che sta scalando le gerarchie. Con questo gol, Stulic non solo regala tre punti al Lecce, ma si guadagna il titolo di migliore in campo e la fiducia di tecnico e compagni.

I migliori per squadra

Lecce

Stulic 7 – Entra al 22’ della ripresa e diventa subito protagonista: gol vittoria e grande presenza offensiva.

– Entra al 22’ della ripresa e diventa subito protagonista: gol vittoria e grande presenza offensiva. Ramadani 6.5 – Solido in mezzo al campo, recupera palloni e dà ordine alla manovra.

– Solido in mezzo al campo, recupera palloni e dà ordine alla manovra. Gaspar 6.5 – Attento in fase difensiva, si fa valere anche nelle chiusure decisive.

– Attento in fase difensiva, si fa valere anche nelle chiusure decisive. Tiago Gabriel 6.5 – Dinamico e propositivo, accompagna bene l’azione.

– Dinamico e propositivo, accompagna bene l’azione. Banda 6.5 – Subentrato, firma l’assist per Stulic e porta vivacità sulla fascia.

Pisa

Angori 6 – Subentra al 14’ della ripresa e porta energia, cercando di dare spinta sulla corsia.

– Subentra al 14’ della ripresa e porta energia, cercando di dare spinta sulla corsia. Toure 6 – Tra i pochi a mantenere ordine in mezzo al campo.

– Tra i pochi a mantenere ordine in mezzo al campo. Semper 6 – Non può nulla sul gol, ma si fa trovare pronto nelle altre occasioni.

– Non può nulla sul gol, ma si fa trovare pronto nelle altre occasioni. Tramoni 5.5 – Entra e prova a dare vivacità, senza però incidere.

– Entra e prova a dare vivacità, senza però incidere. Lorran 5.5 – Qualche spunto, ma non sufficiente per cambiare l’inerzia della gara.

LECCE: Falcone W. 6, Veiga D. 6.5, Gaspar K. 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Ndaba C. 6 (dal 29′ st Gallo A. 6), Coulibaly L. 6, Ramadani Y. 6.5, Pierotti S. 6 (dal 21′ st Banda L. 6.5), Berisha M. s.v. (dal 11′ pt Kaba M. 6), Sottil R. 6.5 (dal 29′ st Tete Morente 6), Camarda F. 6 (dal 22′ st Stulic N. 7). A disposizione: Banda L., Bleve D., Gallo A., Gorter O., Helgason T. J., Kaba M., Kouassi C., Maleh Y., Ndri K., Perez M., Sala A., Samooja J., Siebert J., Stulic N., Tete Morente Allenatore: Di Francesco E..

PISA: Semper A. 6, Calabresi A. 5.5 (dal 1′ st Albiol R. 5.5), Caracciolo Ant. 5.5 (dal 37′ st Buffon L. s.v.), Canestrelli S. 5.5, Toure I. 6, Vural I. 5.5, Aebischer M. 5.5, Akinsanmiro E. 5 (dal 14′ st Angori S. 6), Leris M. 5.5 (dal 29′ st Lorran 5.5), Moreo S. 5 (dal 14′ st Tramoni M. 5.5), Meister H. 5. A disposizione: Albiol R., Angori S., Bonfanti G., Buffon L., Coppola F., Denoon D., Esteves T., Hojholt M., Lorran, Marin M., Mateus Lusuardi, Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Tramoni M. Allenatore: Gilardino A..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 27′ st Stulic N. (Lecce) .

Ammonizioni: al 40′ st Tete Morente (Lecce), al 45′ st Gaspar K. (Lecce) al 33′ pt Calabresi A. (Pisa).

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Assist: Banda



Gol vittoria: Stulic



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Stulic

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Stulic, Angori