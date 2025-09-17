Voti fantacalcio e highlights di Sassuolo-Lazio, per la 3° giornata di Serie A 2025/2026: Muric è il migliore del match

REGGIO EMILIA – Sassuolo conquista tre punti preziosi nella terza giornata di Serie A 2025/2026, superando la Lazio con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Fadera al 70’. Una gara equilibrata, decisa da un lampo dalla panchina e da una prestazione difensiva impeccabile. Il migliore in campo è Arijanet Muric, protagonista tra i pali con interventi decisivi e leadership silenziosa.

Arijanet Muric ha firmato una prestazione da portiere completo. Contro la Lazio, ha trasmesso sicurezza in ogni intervento, gestendo con calma le uscite alte e rispondendo con riflessi pronti alle conclusioni di Zaccagni e Pedro. La sua capacità di leggere le traiettorie e di comunicare con la linea difensiva ha permesso al Sassuolo di mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Muric ha mostrato anche ottima gestione del pallone con i piedi, contribuendo alla costruzione dal basso e spezzando il pressing laziale. In una gara dove ogni dettaglio ha fatto la differenza, il suo contributo è stato decisivo: non solo per le parate, ma per la serenità che ha infuso alla squadra.

Per Fabio Grosso, Muric è già una certezza: un portiere che non fa rumore, ma che incide con continuità e personalità.

I migliori per squadra

Sassuolo

Arijanet Muric (7) : il migliore del match. Sicuro, reattivo e sempre ben posizionato.

: il migliore del match. Sicuro, reattivo e sempre ben posizionato. Muharemovic & Idzes (6.5) : coppia centrale solida, attenta nelle chiusure.

: coppia centrale solida, attenta nelle chiusure. Coulibaly (6.5) : entra e dà equilibrio e dinamismo al reparto difensivo.

: entra e dà equilibrio e dinamismo al reparto difensivo. Berardi (6.5) : ispirato, crea spazi e occasioni.

: ispirato, crea spazi e occasioni. Fadera (7): subentra e segna il gol decisivo con freddezza e tempismo.

Lazio

Gila (6) : il più affidabile tra i biancocelesti, guida la difesa con ordine.

: il più affidabile tra i biancocelesti, guida la difesa con ordine. Pedro (6) : entra e prova a dare vivacità all’attacco.

: entra e prova a dare vivacità all’attacco. Zaccagni (6) : cerca di accendere la manovra, ma viene contenuto.

: cerca di accendere la manovra, ma viene contenuto. Belahyane (6): buon impatto dalla panchina, prova a dare ritmo.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Walukiewicz 6 (dal 1’st Coulibaly 6.5), Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6; Koné 5.5, Matic 6, Vranckx 6 (dal 20’st Volpato 6); Berardi 6.5 (dal 35’st Thorstvedt s.v.), Pinamonti 6 (35’st Cheddira s.v.), Laurienté 6 (dal 20’st Fadera 7). A disposizione: Satalino, Turati, Candè, Volpato, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel 6, Marusic 5.5, Gila 6, Romagnoli 5.5, Nuno Tavares 5.5; Guendouzi 5.5 (dal 35’st Isaksen s.v.), Rovella 6 (dal 40’pt Cataldi 5.5), Dele-Bashiru 5.5 (dal 1’st Belahyane 6); Cancellieri 5 (dal 15’st Pedro 6), Castellanos 5 (dal 15’st Dia 5.5), Zaccagni 6. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Noslin, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 25′ st Fadera (S)

Ammoniti: Vranckx (S), Rovella (L), Marusic (L), Muharemovic (S), Doig (S), Pinamonti (S), Belahyane (L), Matic (S), Volpato (S)

Recupero: 4’pt, 5’st

Assist: Muharemovic



Gol vittoria: Fadera



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Fadera

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Muric, Gila