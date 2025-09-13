Sassuolo-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sassuolo-Lazio di domenica 14 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 14 settembre, nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena Sassuolo-Lazio, match valido match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2025; calcio di inizio alle ore 18.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che arrivano alla sfida dopo aver vinto in casa la sfida contro il Verona per quattro reti a zero grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Per i biancocelesti la gara con gli scaligeri è servita per ripartire dopo la sconfitta arrivata sul terreno del Como nella prima giornata.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Sassuolo. I neroverdi verdi non hanno iniziato bene questa stagione, infatti, la squadra di Grosso è ancora ferma a 0 punti dopo la sconfitta per 2-0 arrivata contro il Napoli e quella per 3-2 arrivata in casa della Cremonese.

La gara sarà affidata al sig. Paride Tremolada della sezione di Monza coadiuvato da Fontemurato e Cavallina, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre al VAR andranno Meraviglia e Pairetto.

Cronaca e tabellino

L’arbitro

Sarà il sig. Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Sassuolo-Lazio, match valido match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18. Per quanto riguarda i biancocelesti sarà il quarto incrocio con il direttore di gara: una vittoria e due pareggio fino a questo momento il bilancio. Anche per il Sassuolo sono tre i precedenti, due dei quali in serie B: due vittorie e un pareggio.

I precedenti tra Lazio e Sassuolo

Sarà la ventitreesima volta che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei biancocelesti che hanno conquistato la vittoria in 13 circostanze, mentre il Sassuolo è uscito trionfante dalle gare contro i capitolini in cinque occasioni. Sono state quattro, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio. L’ultimo precedente tra le due squadre risale all’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: in quell’occasione la gara fini 1-1 con Viti che rispose al vantaggio laziale siglato da Zaccagni.

Presentazione del match

QUI SASSUOLO – Solito 4-3-3 per i neroverdi guidati da Fabio Grosso. Tra i pali andrà Muric mentre in difesa ci saranno Coulibaly, Walukiewicz, Idzes e Doig. Le mezzali saranno Vranckx e Kone con Matic centrale in cabina di regia. I tre riferimenti offensivi saranno Laurientè, Pinamonti e Berardi.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Ivan Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Provstgaard e Mario Gila a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, mentre il tridente offensivo sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté; Allenatore: Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Sassuolo-Lazio valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Sassuolo-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.