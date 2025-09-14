I consigli del giorno 15 settembre 2025 sono dedicatiai posticipi di Serie A, Liga spagnola, Serie C Gironi A e C e Liga 2

Lunedì 15 settembre si giocano i posticipi di Serie A, Liga, Serie CV e Liga 2. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare.

Verona-Cremonese 2 (ore 18.30)

Posticipo di Serie A. Al Bentegodi si gioca una sfida che profuma di svolta. Il Verona, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ospita una Cremonese galvanizzata da un avvio sorprendente: due vittorie su due, compresa quella storica a San Siro. La squadra di Nicola ha entusiasmo e profondità, ma il Verona in casa sa farsi valere. Tuttavia, il momento magico dei grigiorossi potrebbe proseguire.

Como-Genoa 1 (ore 20.45)

Monday Night diella terza giornata di Serie A. Al Sinigaglia si ritrovano Fabregas e Vieira, ex compagni all’Arsenal, ora avversari in panchina. Il Como ha già mostrato qualità contro la Lazio, ma ha steccato a Bologna. Il Genoa, ancora a secco di gol, cerca risposte. La spinta del pubblico lariano e la brillantezza di Nico Paz potrebbero fare la differenza.

Espanyol-Maiorca 1 (ore 21)

Posticipo di Liga. L’Espanyol arriva da due vittorie casalinghe e un pareggio esterno, mentre il Maiorca è ancora senza successi e con una difesa traballante. Al RCDE Stadium, i catalani sembrano avere tutte le carte per allungare la striscia positiva, soprattutto grazie alla forma di Pere Milla e alla solidità difensiva.

Cittadella-L.R. Vicenza 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per il Girone A di C. Derby veneto dal sapore di alta classifica. Il Vicenza è imbattuto e in vetta, mentre il Cittadella cerca riscatto dopo la sconfitta con la Pergolettese. La solidità dei biancorossi e la loro capacità di colpire in trasferta fanno pendere l’ago della bilancia verso gli ospiti.

Cavese-Giugliano 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per il Girone C di Serie C- La Cavese è in difficoltà: un solo punto in tre gare e un attacco che fatica. Il Giugliano, invece, ha mostrato vivacità offensiva e una buona tenuta mentale. Nonostante il fattore campo, la differenza di condizione è netta. Gli ospiti potrebbero approfittarne.

Saragozza-Albacete 1 (ore 20.30)

Match di Liga 2. Sfida tra due squadre in cerca di riscatto. Il Saragozza ha raccolto solo pareggi, mentre l’Albacete è reduce da tre sconfitte. Il fattore campo e la maggiore solidità dei padroni di casa fanno pendere il pronostico verso i biancoblù, che devono tornare a vincere per non perdere contatto con la zona playoff.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 settembre 2025