Diretta Milan-Bologna di Domenica 14 settembre 2025: un gol di Modris, due pali colpiti dai rossoneri e un gol annullato ai felsinei per fuorigioco. Rigore revocato al Milan

MILANO – Il Milan ha ottenuto una vittoria sofferta ma preziosa contro il Bologna a San Siro. A decidere il match è stato Luka Modric, che ha segnato con un tocco raffinato su assist di Saelemaekers, dimostrando ancora una volta la sua classe intramontabile. Annullato per fuorigioco un gol a Cambiaghi. I rossoneri colpiscono, invece, due pali: prima con estupinan e poi con Ricci. Concesso e poi revocato nel finale un rigore per atterramento di Nkunku da parte di Lucumi. Il cambio di decisione arbitrale ha provocato la reazione di Allegir, che viene espulso.

L’avvio stagionale dei rossoneri è stato altalenante: la sconfitta interna contro la Cremonese ha lasciato il segno, ma la vittoria sul campo del Lecce ha restituito fiducia. Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina milanista, sta cercando la giusta alchimia tra i nuovi innesti e i senatori. Il mercato ha portato volti importanti: Nkunku, Odogu e Rabiot hanno rinforzato una rosa che punta in alto. Ora, però, serve concretezza. San Siro attende la prima vittoria casalinga, e contro il Bologna non sarà una passeggiata.

I rossoblù arrivano con entusiasmo e consapevolezza. Dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Roma, la squadra di Vincenzo Italiano ha reagito superando il Como e mostrando segnali di crescita. La vittoria in Coppa Italia contro il Milan è ancora fresca nella memoria, ma il contesto è cambiato: nuovo campionato, nuovi obiettivi, e una rosa che ha subito ritocchi mirati. Castro guida l’attacco, sostenuto da Cambiaghi, Bernardeschi e Orsolini, mentre in mediana Freuler e Ferguson garantiscono equilibrio e dinamismo.

Sono 159 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 77 successi del Milan, 40 pareggi e 40 affermazioni del Bologna.Il Milan è imbattuto nelle ultime nove gare casalinghe contro il Bologna in Serie A, con l’ultima sconfitta interna risalente al gennaio 2016.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: MILAN-BOLOGNA 1-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona notte a tutti SECONDO TEMPO 52' finise qui! Il gol di Modric regala i tre punti al Milan 48' tutto il Bologna in avanti alla ricerca del pareggio 45' sette minuti di recupero 43' espulso Allegri 433' RIGORE REVOCATO 41' ammonito Skorupski per proteste 41' CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DEL MILAN per un atterramento in area di Nkukku per opera di Lucumi 40' nel Milan dentro Nkunku al posto di Gimenez 34' Pukisic a terra in area. I rossoneri reclamano un fallo di Heggem ma per l'arbitro é tutto regolare 29' doppio cambio nel Bologna: dentro Rowe per Cambiaghi e Odgaard per Orsolini 28' ammonito Miranda per un fallo su Saelemaekers 23' conclusione dalla distanza di Rici che colpisce il secondo PALO della serata! 20' doppio cambio nel Milan: dentro Ricci per Fofana e Pulisic per Loftus-Cheek 18' nel Bologna dentro Bernardeschi per Fabbian 17' nel Bologna dentro Miranda per Lykogiannis 16' VANTAGGIO MILAN!!! Saelemaekers riceve sulla destra da Loftus-Cheek che crossa per Modric. Il croato col destro mette la palla alle spalle di Skorupski!!! 14' Gimenez tenta un diagonale ma la palla si spegne sul fondo! 9' Maignan si infortuna ed é costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Terraciano 5' cross di Estupinan, buona lettura di Skorupski che riesce ad arrivare sull apalla prima di tutti e a bloccarla 1' nel Milan dentro De Winter al posto di Pavlovic 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 45' ammonizione per Saelemaekers per gioco falloso 44' ci sarà un minuto di recupero 40' Castro anticipa Pavlovic costringendolo a commettere fallo 36' Heggem allarga troppo le braccia e commetto fallo su Rabiot. Punizione per il Milan 31' lancio lungo per Estupinan che viene colto in posizione netta di fuorigioco 28 sugli sviluppi della punizione battuta da Orsolini la palla termina sul fondo! 24' Estupinan salta Zortea ma ilsuo destro a giro si stampa sul PALO! OCCASIONISSIMA per il Milan! 22' sugli sviluppi del corner ripartenza del Milan 21' conclusione di Orsolini, servito da Castro! Maignan ci mettte il guantone e manda la palla in calcio d'angolo! 18' ammonito Tomori per gioco falloso 14' Cambiaghi riesce a sbloccare il risultato ma il gol viene annullato perché il giocatore del Bologna era in fuorigioco 11' Santiago Giménez si vede respingere un tiro da Skorupski! 10' ammonizione per Estupinan. primo cartelino giallo della partita 8' sugli sviluppi del secondo corner palla allontanata dalla difesa rossoblu 7' sugli svilupi del calcio d'angolo guadagnato da Modric, sarà ancora corner per i rossoneri 3' lancio lungo per l'inserimento di Rabiot che reagisce ad un tentativo di trattenuta. Marcenaro fischia il fallo in attacco 1' partiti! squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Milan-Bologna Tabellino MILAN (3-5-2): Maignan (dal 9' st Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 1' De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 20' st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 20' st Pulisic), Gimenez (dal 40' st Nkunku). A disposizione.: Pittarella, Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. Allenatore.: Allegri. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 17' st Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini 8dal 29' st Odgaard), Fabbian (dal 18' st Bernardeschi), Cambiaghi (dal 29' st Rowe); Castro. A disposizione: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro; Dallinga, Domínguez Allenatore.: Italiano. Reti: al 16' st Modric Ammonizioni: Estupinan, Tomori, Saelemaekers, Miranda, Skorupski Espulsioni : Allegri Recupero: 1' nel primo tempo e 7' nella ripresa

Convocati Bologna

Portieri: Happonen (72), Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic (15), Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Allegri alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha tracciato il quadro della situazione in casa Milan, sottolineando come la chiusura del mercato segni, in un certo senso, l’inizio reale della stagione. Il tecnico ha riconosciuto il valore dell’avversario, elogiando il lavoro svolto da Sartori e Italiano, artefici di una squadra abituata a frequentare le zone alte della classifica. Secondo Allegri, il Bologna è una formazione intensa, tecnica e veloce, con giocatori di qualità e grande abilità. Per il Milan sarà necessario disputare una partita di alto livello, anche per lasciarsi alle spalle la sconfitta interna contro la Cremonese. Una sfida tutt’altro che semplice.

Sul fronte degli infortuni, Allegri ha confermato l’assenza di Leão, alle prese con un problema al soleo, un muscolo delicato che lo terrà fuori non solo contro il Bologna, ma probabilmente anche nella trasferta di Udine. Il portoghese dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro il Napoli. Insieme a lui, l’unico altro indisponibile è Jashari. Buone notizie invece per Estupiñan, rientrato in gruppo e completamente recuperato anche dal jet lag. Nessun problema per Pulisic, mentre il resto della rosa è in buone condizioni.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Marcello Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Berti e Ceccon, con quarto uomo Rapuano. Al VAR ci sarà Fabbri, assistito da Paterna.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Massimiliano Allegri opta per un 3-5-1-1 che punta su compattezza difensiva e gestione del ritmo. Maignan guida la retroguardia con autorità, protetto da un terzetto difensivo composto da Tomori, Gabbia e De Winter. Il centrocampo è il cuore pulsante del Milan: sulle fasce agiscono Saelemaekers ed Estupinan, con compiti di spinta e ripiegamento. Al centro, Fofana porta dinamismo, Modric visione e Rabiot equilibrio. Loftus-Cheek agisce da trequartista atipico, con libertà di movimento tra le linee e capacità di inserimento. In attacco, il giovane Gimenez è chiamato a dare profondità e finalizzazione, sfruttando gli spazi creati dai compagni.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Vincenzo Italiano conferma il suo impianto tattico preferito, il 4-2-3-1, costruito attorno a principi di possesso palla, pressione alta e inserimenti rapidi. In porta c’è Skorupski, punto fermo tra i pali, mentre la linea difensiva è composta da Zortea e Miranda sulle fasce, con Vitik e Heggem centrali: un reparto giovane ma dinamico, capace di accompagnare la manovra e coprire in transizione. In mediana agiscono Ferguson e Freuler. Sulla trequarti, Italiano schiera un trio offensivo tecnico e imprevedibile: Orsolini a destra con il suo mancino a rientrare, Cambiaghi a sinistra per dare profondità, e Odgaard centrale, pronto a cucire il gioco e inserirsi. Davanti, Castro è il riferimento offensivo: attaccante moderno, abile nel dialogo e nel gioco spalle alla porta.

Probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.