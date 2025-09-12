Fiorentina-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Napoli di Sabato 13 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Sabato 13 settembre alle ore 20:45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro di uno dei match più attesi della terza giornata: Fiorentina-Napoli. Sfida tra due filosofie di gioco e due allenatori dal temperamento opposto, Stefano Pioli e Antonio Conte.

La Viola arriva all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta. Dopo due pareggi esterni contro il Cagliari e contro il Torino, la squadra toscana è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il secondo mandato di Pioli sulla panchina gigliata ha bisogno di una scintilla, e il Franchi potrebbe essere il luogo ideale per accenderla. Davanti al proprio pubblico, la Fiorentina è chiamata a una prova di carattere contro i Campioni d’Italia. A Cagliari non è riuscita ad andare oltre l’1-1 e a Torino contro i granata è arrivato un pareggio a reti bianche. Una vittoria contro il Napoli riaccenderebbe l’entusiasmo della piazza. Il Napoli, dal canto suo, ha iniziato il campionato con il piglio della grande squadra: sei punti in due gare, zero gol subiti e una vittoria al fotofinish contro il Cagliari, firmata al 95’. Antonio Conte ha già impresso il suo marchio: intensità, compattezza e fame. La trasferta di Firenze rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri, che vogliono confermarsi anche lontano dal Maradona.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FIORENTINA-NAPOLI]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA-NAPOLI Sabato 13 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

La direzione della garaè stata affidata a Luca Zufferli della sezione di Udine. A supportarlo ci saranno gli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Giuseppe Collu di Cagliari. Al VAR spazio a Gianluca Aureliano di Bologna, con Francesco Meraviglia di Pistoia come assistente.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Probabile l’assenza di Gudmundsson, infortunato. La Fiorentina di Stefano Pioli si affida al modulo 3-5-2. In porta c’è David De Gea. La linea difensiva è giovane ma grintosa, con Comuzzo, Pongracic e Ranieri pronti a gestire l’uno contro uno e le chiusure preventive. Sulle corsie laterali, Dodo e Gosens garantiscono spinta e copertura, mentre il centrocampo centrale è affidato a Sohm, Fagioli e Ndour. In attacco, Moise Kean e Piccoli formano una coppia fisica e mobile, capace di attaccare la profondità e dialogare con i centrocampisti.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Antonio Conte propone un 4-1-4-1 solido e verticale. Tra i pali c’è Meret, mentre la linea difensiva vede Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, con Beukema e Buongiorno al centro, pronti a gestire fisicità e gioco aereo. Davanti alla difesa agisce il metronomo Lobotka, incaricato di dare ordine e ritmo alla manovra. La linea dei quattro centrocampisti offensivi è di altissimo profilo: Politano e McTominay sulle fasce, Anguissa e De Bruyne al centro, per un mix di potenza, tecnica e visione. In attacco, il giovane Lorenzo Lucca è il riferimento avanzato.

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Kean, Piccoli. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite), con streaming su SkyGo

