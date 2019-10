Pagelle Spezia – Benevento 0-1: Tello entra a decide

É lui il man of the match favorito all’uscita infelice di Scuffet. Buona prova degli ospiti e decisivo Montipò in due occasioni

LA SPEZIA – Partita molto noiosa quella al Picco di La Spezia, dove a decidere il match è stato il portiere di casa Scuffet con un posizionamento assai discutibile e lascia segnare Tello di testa. Nella prima frazione di gioco una sola occasione degna di nota in favore degli ospiti con Viola che cerca il gol dai 20 metri e manda la sfera sul fondo alla sinistra di Scuffet. Nel secondo tempo è prodigioso Montipò a salvare il risultato con due grandi interventi: il primo su Bartolomei, il secondo su Bidaoui. Ma il colpo del ko arriva da una splendido lancio lungo di Tuia, che vede lo scatto in area di Tello che con grande astuzia vede il posizionamento di Scuffet e lo trafigge con un pallonetto di testa. Nel finale di gara viene espulso per doppia ammonizione Maggio, partita non bella da parte sua, visto che va in affanno in più occasioni con Bidaoui. Conquista la vetta della classifica in solitaria il Benevento dopo questa vittoria cinica.

PAGELLE DI SPEZIA – BENEVENTO

Spezia (4-3-3): Scuffet 5; Vignali 5, Capradossi 6.5 (38′pt Terzi 6.5), Marchizza 6, Bastoni 6 (27′st Ramos 6); Bartolomei 6, M. Ricci 5.5, Maggiore 6; F. Ricci 5 (13′st Bidaoui 6.5), Gyasi 5.5, Ragusa 6. A disp.: Krapikas, Desjardins, Mora, Burgzorg, Gudjohnsen, Ferrer, Benedetti, Erlic, Buffonge. All.: Italiano.