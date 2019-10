Pagelle Trapani – Juve Stabia 1-2: finale shock per la squadra di casa

La magistrale punizione di Taugourdeau illude la squadra di Baldini che si salva con Carnesecchi. Black-out nei minuti conclusivi e reti di Canotto e Forte a ribaltare le sorti del match

TRAPANI – Partita tra le ultime due della classifica, ma ad avere la meglio sono gli ospiti che ribaltano il risultato negli ultimi 11 minuti di gioco. Partono benissimo i padroni di casa con una punizione magistrale di Taugourdeau che la piazza all’incrocio dei pali alla sinistra di Russo. Mentre gli ospiti si rendono pericolosi in un paio di circostanze con Bifulco, ma Carnesecchi è in giornata. Nella ripresa Colpani per i padroni di casa va vicinissimo al raddoppio ma risponde la Juve Stabia con Troest che da pochi passi la schiaccia di testa in porta, ma Carnesecchi compie un intervento prodigioso deviando il pallone. Sul finale di gara il black-out dei siciliani, prima arriva il pareggio dell’ex Canotto e poco prima del recupero Forte ribadisce in rete il servizio di Melara per il successo in rimonta della squadra di Caserta e per la prima successo in questo campionato per le Vespe.

PAGELLE DI TRAPANI – JUVE STABIA

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi 7; Pagliarulo 5.5, Jakimovski 6 (Cauz 45′ 6), Scognamillo 5.5, Del Prete 5.5; Taugourdeau 7, Luperini 6, Colpani 6.5 (Candela 61′ 5.5); Moscati 5.5 (Scaglia 68′ 6), Pettinari 6, Nzola 5.5. Allenatore: Baldini

JUVE STABIA (4-3-3): Russo 7; Germoni 6, Mezavilla 6, Vitiello 6, Troest 6.5; Calò 6.5, Calvano 6, Mallamo 6 (77′ Rossi 6.5); Forte 6.5, Bifulco 5.5 (Elia 52′ 6.5), Canotto 7 (81′ Melara 6.5). Allenatore: Caserta

Reti: 20′ Taugourdeau (T), 79′ Canotto (J), 88′ Forte (J)

Assist: Rossi, Melara

Ammoniti: Scognamillo, Nzola (T), Mallamo, Canotto, Forte (J)

Recupero: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo