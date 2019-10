Pagelle Cremonese – Cittadella 0-2: Luppi – Diaw marcatori e migliori in campo

Ottima prova dei due giocatori del Cittadella. Prova positiva di tutto il collettivo, nessuna sufficienza per la squadra di Rastelli

CREMONA – Dopo la buona prova di Ascoli, la Cremonese vede vincere in casa il Cittadella. Per gli ospiti è stato tutto facile, non hanno mai sofferto ed hanno dominato tutta la partita grazie anche al secondo giallo subito da Valzania per un inutile fallo a centrocampo nel primo tempo. Partono subito forte gli ospiti che vanno subito in rete nei primi minuti con Luppi che anticipa nettamente Bianchetti e mette subito la partita in discesa per il Cittadella. Alla mezz’ora del primo tempo seconda ammonizione con conseguente espulsione per Valzania che lascia in 10 una Cremonese già poco brillante. Nella ripresa subito due ghiotte occasioni per il Cittadella, la prima con Celar che spedisce di poco alto sulla traversa un pallonetto, poi con Panico ben servito da Diaw ma tira troppo a lato alla destra di Ravaglia. Lo stesso Ravaglia si lascia sfuggire il pallone sull’innocuo cross di Bussaglia, prende palla il subentrato Vrioni che confeziona l’assist di tacco per Diaw che non può sbagliare. Ottima la prova per Luppi e Diaw sempre pronti e pericolosi, la difesa del Cittadella non ha dovuto lavorare vista l’inoperosità della Cremonese.

PAGELLE CREMONESE – CITTADELLA

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia 5; Bianchetti 5 (dal 4′ st Boultam 5), Caracciolo 5, Ravanelli 5.5; Mogos 6, Deli 5 (dal 16′ st Ciofani 5), Arini 5.5, Valzania 4, Renzetti 5.5; Soddimo 5.5 (dal 29′ t Kingsley 5.5), Ceravolo 5. A disposizione: Volpe, De Bono, Migliore, Zortea, Hoxha, Girelli, Kingsley, Castagnetti, Cella, Boultam, Palombi, Ciofani. Allenatore: Rastelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6; Ghiringhelli 6.5, Adorni 6, Perticone 6.5, Benedetti 6.5; Vita 6.5 (dal 21′ st Bussaglia 6), Iori 6.5, Branca 6.5; Luppi 7.5 (dal 30′ st Vrioni 6); Diaw 7, Celar 6 (dal 18′ st Panico 5.5). A disposizione: Maniero, Mora, Camigliano, Bussaglia, Proia, D’Urso, Panico, Rosafio, Vrioni, Ventola, Pavan. Allenatore: Venturato.

Reti: 2′ Luppi, 81′ Diaw

Assist: Diaw, Vrioni

Ammonizioni: Soddimo, Celar, Boultam, Branca, Busaglia, Valzania.

Espulsioni: Valzania per doppia ammonizione

Recupero: 2′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa