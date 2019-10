Pagelle di Salernitana – Frosinone 1-1: Capuano decisivo allo scadere

Il suo gol vale un prezioso pari esterno all’ultimo respiro e un 7 in pagella. Tra i granata ottima prova di Micai, bene Maistro e Djuric

SALERNO – Partita che la Salernitana non porta a casa nonostante la superiorità numerica dalla mezzora del primo tempo. Partono fortissimo i padroni di casa, dove in mezzora si vedono far espellere Gori per doppia ammonizione, la seconda risulta fatale per un netto fallo di mano in area dove Kiyine, lo specialista, non fallisce. A fine frazione di gioco pericolosissimo Ciano da punizione, ma Micai è attenta a deviare la sfera. Nel secondo tempo gli uomini di Ventura non sfruttano la superiorità numerica e gli innesti di Cerci e Firenze non garantiscono qualità. Il Frosinone si difende benissimo nonostante lo svantaggio ma è letale a sfruttare l’unica vera occasione a fine gara con Capuano, ben servito da Brighenti, per il gol del pareggio. L’attacco dei canarini non incide, ma viene salvata nuovamente dal difensore ex Pescara. Cerci entra ma non convince, dovrebbe essere l’uomo in più per la squadra di Ventura, ma non ancora incide.

PAGELLE DI SALERNITANA – FROSINONE

SALERNITANA (3-5-2): Micai 7; Karo 5.5, Migliorini 6, Jaroszyznsy 5.5; Cicerelli 5.5 (10’st Firenze 5.5), Maistro 6.5, Di Tacchio 5.5, Kiyine 5.5, Lopez 5.5; Djuric 6.5 (38’st Odjer s.v.), Giannetti 5.5 (23’st Cerci 5.5). A disposizione: Vannucchi, Gondo, Kalombo, Pinto, Dziczek. Allenatore: Ventura

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci 5.5; Brighenti 6.5, Ariaudo 6.5, Capuano 7; Zampano 6.5, Rohden 6 (31’st Maiello 7), Gori 5, Haas 6, Beghetto 5.5 (23’st Tribuzzi 6); Ciano 6.5, Novakovich 5 (28’st Trotta 6). A disposizione: Bardi, Bastianello, Salvi, Citro, Matarese, Vitale, Krajnc, Eguelfi. Allenatore: Nesta

Reti: al 31′ rig. Kiyine, al 50’st Capuano

Assist: Brighenti

Ammonizioni: Kiyine, Maistro, Lopez, Zampano, Gori

Espulsioni: Gori per doppia ammonizione

Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa