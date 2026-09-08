Pagelle Udinese-Lazio del 7 settembre 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Udinese-Lazio, per la 3° giornata di Serie A 2026/2027: Frattesi è il migliore del match
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6 (dal 30′ Bertola s.v.), Solet 6 (dal 27’st Kabesele 5.5), Ebosse 6; Vojvoda 5, Karlstrom 6.5, Piotrowski 5.5 (dal 15’pt Miller 6), Kamara 6.5; Gomez 5.5 (dal 1’st Bayo 5.5), Ekkelenkamp 5.5; Davis 6.5 (dal 30’st Zarraga 5.5). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Gueye, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. Allenatore: Runjaic
LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 6, Doekhi 6.5, Provstgaard 5.5, Tavares 6.5; Frattesi 7.5 (dal 35’st Gudmundsson 7), Belahyane 6.5, Taylor 6; Isaksen 5.5 (dal 10’st Cancellieri 6), Pinamonti 5 (dal 10’st Noslin 6), Zaccagni 6.5 (dal 45’st 1′ Pedraza s.v.). A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 3’st Karsltrom (U), 30’st Frattesi (L), 43’st Gudmundsson (L)
Ammoniti: Piotrowski (U), Miller (U), Isaksen (L), Karlstrom (U), Bayo (U), Bertola (U)
Recupero: 4′ pt, 5′ st
Assist: Davis, Zaccagni, Doekhi
Gol vittoria: Gudmundsson
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: Gudmundsson
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Karlstrom, Frattesi