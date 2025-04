Pagelle Venezia-Bologna del 29 marzo 2025 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Venezia-Bologna, per la 30° giornata di Serie A 2024/2025: Orsolini è il migliore del match

VENEZIA: Radu I. 6, Schingtienne J. 6, Idzes J. 6.5, Cande F. 6, Zerbin A. 5, Perez K. 6.5, Busio G. 6 (dal 44′ st Duncan A. s.v.), Doumbia I. 6 (dal 22′ st Conde C. 6), Ellertsson M. E. 5.5 (dal 22′ st Haps R. 6), Oristanio G. 5.5 (dal 22′ st Yeboah J. 6), Fila D. 5 (dal 27′ st Gytkjaer C. 6). A disposizione: Bjarkason B., Carboni F., Conde C., Duncan A., El Haddad S., Grandi M., Gytkjaer C., Haps R., Joronen J., Marcandalli A., Sagrado R., Yeboah J., Zampano F. Allenatore: Di Francesco E..

BOLOGNA: Skorupski L. 7, Calabria D. 6 (dal 29′ st Holm E. 6), Beukema S. 6.5, Casale N. 6.5, Miranda J. 6, Ferguson L. 6, Freuler R. 6 (dal 29′ st Pobega T. 6), Orsolini R. 7.5 (dal 37′ st Pedrola E. s.v.), Odgaard J. 5.5, Cambiaghi N. 6.5 (dal 21′ st Ndoye D. 6), Dallinga T. 5.5 (dal 37′ st Fabbian G. s.v.). A disposizione: Aebischer M., Bagnolini N., Dominguez B., El Azzouzi O., Erlic M., Fabbian G., Holm E., Lucumi J., Moro N., Ndoye D., Pedrola E., Pobega T., Ravaglia F. Allenatore: Italiano V..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 4′ st Orsolini R. (Bologna) .

Ammonizioni: al 22′ pt Zerbin A. (Venezia), al 16′ st Perez K. (Venezia), al 33′ st Conde C. (Venezia), al 45’+3 st Idzes J. (Venezia) al 25′ pt Calabria D. (Bologna).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: Cambiaghi



Gol vittoria: Orsolini



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Idzes, Orsolini