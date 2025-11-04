Pagelle Verona-Inter: Zielinski faro nerazzurro

VERONA – Nella decima giornata di Serie A 2025/2026, l’Inter espugna il Bentegodi con un 2-1 sofferto contro l’Hellas Verona. Decisiva la prestazione di Piotr Zielinski, autore di un gol da fuori area e migliore in campo per distacco. Ecco le pagelle e i migliori giocatori per ciascuna squadra, con un approfondimento sulla prova del centrocampista polacco.

Piotr Zielinski si conferma uomo chiave per l’Inter di Cristian Chivu. Il suo gol al 16′ è una perla da fuori area, ma è la sua gestione del gioco a fare la differenza: sempre lucido, preciso nei passaggi e abile nel trovare spazi. In fase difensiva non si risparmia, contribuendo al pressing e al recupero palla. La sua prestazione è il simbolo di un centrocampista moderno, capace di unire tecnica, visione e sacrificio. Con lui in regia, l’Inter ha trovato un equilibrio prezioso.