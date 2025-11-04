Pagelle Verona-Inter: Zielinski faro nerazzurro

Voti fantacalcio e highlights di Verona-Inter, per la 10° giornata di Serie A 2025/2026: Zielinski è il migliore del match
VERONA – Nella decima giornata di Serie A 2025/2026, l’Inter espugna il Bentegodi con un 2-1 sofferto contro l’Hellas Verona. Decisiva la prestazione di Piotr Zielinski, autore di un gol da fuori area e migliore in campo per distacco. Ecco le pagelle e i migliori giocatori per ciascuna squadra, con un approfondimento sulla prova del centrocampista polacco.
Piotr Zielinski si conferma uomo chiave per l’Inter di Cristian Chivu. Il suo gol al 16′ è una perla da fuori area, ma è la sua gestione del gioco a fare la differenza: sempre lucido, preciso nei passaggi e abile nel trovare spazi. In fase difensiva non si risparmia, contribuendo al pressing e al recupero palla. La sua prestazione è il simbolo di un centrocampista moderno, capace di unire tecnica, visione e sacrificio. Con lui in regia, l’Inter ha trovato un equilibrio prezioso.
I migliori per squadra
Inter
- Piotr Zielinski – 7 Il migliore del match. Sblocca la gara al 16′ con un gran tiro dalla distanza che sorprende Montipò. Sempre nel vivo del gioco, detta i tempi e si inserisce con intelligenza. Una prestazione completa che conferma il suo ruolo centrale nel centrocampo nerazzurro.
- Hakan Calhanoglu – 7 Elegante e preciso, gestisce la manovra con classe. Ottimo nei passaggi filtranti e nei cambi di gioco, offre equilibrio e qualità.
- Carlos Augusto – 6 Solido sulla fascia sinistra, si propone con continuità e copre bene in fase difensiva.
- Akanji – 6 Attento e ordinato, guida la linea difensiva con sicurezza. Buona lettura delle situazioni.
- Esposito – 6 Subentrato nella ripresa, porta vivacità e si rende pericoloso con un paio di accelerazioni.
Hellas Verona
- Giovane – 7 Il più brillante dei gialloblù. Segna il gol del momentaneo pareggio al 40′ con un inserimento perfetto e una conclusione precisa. Si muove bene tra le linee e crea problemi alla difesa nerazzurra.
- Montipò – 6.5 Non può nulla sui gol subiti, ma si distingue per alcuni interventi decisivi che tengono in partita il Verona.
- Bella-Kotchap – 6.5 Solido e aggressivo, vince molti duelli e si fa valere fisicamente.
- Nelsson – 6.5 Bravo nelle chiusure e nel gioco aereo, offre sicurezza alla retroguardia.
- Orban – 6.5 Autore dell’assist per il gol di Giovane, si muove bene e partecipa attivamente alla manovra offensiva.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 6.5, Nelsson 6.5, Frese 5.5; Belghali 6.5, Akpa Akpro 6 (dal 42′ st Harroui s.v.), Gagliardini 6, Bernede 6 (dal 28′ st Niasse 6), Bradaric 6; Giovane 7 (dal 30′ st Sarr s.v.), Orban 6.5 (dal 28′ st Mosquera 6). A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti
INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Akanji 6, Bisseck 6, Bastoni 5.5; Luis Henrique 5.5 (dal 10′ st Dumfries 5.5), Zielinski 7 (dal 10′ st Barella 6), Calhanoglu 7, Sucic 5.5 (dal 42′ st Frattesi s.v.), Carlos Augusto 6 (dal 20′ st Dimarco 6); Martinez 5, Bonny 5.5 (dal 10′ st Esposito 6). A disposizione: Martinez, Taho, Dumfries, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Barella, Dimarco, Alexiou, Lavelli, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 16′ pt Zielinski, al 40′ pt Giovane, al 49′ st Frese (autorete)
Ammonizioni: Orban, Bisseck, Bella-Kotchap
Recupero: 3′ pt, 6′ st
Assist: Orban
Gol vittoria: –
Gol da fuori: Zielinski
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Giovane, Zielinski